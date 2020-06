Velké plány českého rekordmana zhatily podivné zvuky

Po dvou letech zaběhl takto kvalitní čas, poskočil do čela letošních evropských tabulek. Přesto měl překážkář Petr Svoboda po vítězství na Memoriálu Josefa Odložila ke spokojenosti daleko. Podle tréninků si totiž troufal na výrazně lepší výkon než 13,70 s. Co se na Julisce stalo? Podívejte se na následující video.

V tréninku předvádím neuvěřitelné výkony a tady to byl průměr, podprůměr, netajil zklamání Petr Svoboda

Před startem se totiž v tichu stadionu, kde nemohli být diváci, rozléhalo šumění a škrundání jako při zpětné vazbě mikrofonu a start se odkládal. „Bohužel ty podivné zvuky vydával zrovna můj blok, já v něm pak zůstal trochu sedět, nevystartoval jsem, jak jsem si přál,“ vyprávěl český rekordman.

Nesváděl vše na start, technické chyby našel překážkář pražského Olympu i během 110 metrů dlouhého závodu. „Tréninkové časy odpovídaly lepšímu výkonu. Formu mám, ale je na čem pracovat,“ věděl pětatřicetiletý atlet, jehož by další start měl čekat 17. června v Kolíně.

Petr Svoboda v cílí běhu na 110 m překážek během Memoriál Josefa Odložila.

Vlastimil Vacek, Právo

A svěřenec Luďka Svobody tradičně nemá malé cíle. „Vysněný čas? Takový, se kterým se vyhrávají mistrovství Evropy, nebo co jsem běhal před deseti lety. Nejsem typ, který by si stanovil průměrný výkon, to bych atletiku zabalil,“ hlásil halový mistr Evropy z roku 2011, jehož národní rekord má hodnotu 13,27 s, ale jeho kariéru pak notně ovlivnily zdravotní trable.

„Teď se cítím dobře. Jak někdo během karantény přibral, já zhubl čtyři kila, abych ulehčil achilovkám a celkově víc poslouchám své tělo,“ dodává Svoboda.