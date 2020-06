Únavová zlomenina, padesát dnů v ortéze. Teď už Juška zase létá

Loňský rok byl pro halového vicemistra Evropy z pražské O2 areny ve znamení závodění přes bolest. „Od začátku sezony mě bolel nárt. Ale já to většinou tak míval, že mě bolely kotníky a nárty, když se sezona rozjížděla, ale pak se to obouchalo,“ popisuje 27letý dálkař.

Jenže tentokrát bolest neustupovala a podrobnější vyšetření vyneslo nepříjemnou diagnózu: únavová zlomenina. Juškovi skončila sezona už v červenci dlouho před vrcholem v podobě mistrovství světa v Dauhá, na noze měl na padesát dnů ortézu.

A ani návrat do zátěže nebyl úplně hladký. „Pomalu jsem začal chodit, pak klusat, jenže při klusání mě noha pořád pobolívala, tak jsem zase jen chodil,“ popisoval.

A když už se povedlo nohu doléčit, přišla další nepříjemnost v podobě natrženého lýtka. V hale tak stihl jen poslední závod sezony, domácí šampionát vyhrál na své poměry průměrným výkonem 762 cm.

Hned při prvním startu léta ale ukázal, že ze svého leteckého umění nic nezapomněl. Pral se s rozběhem, střídal přešlapy a nedošlapy, ale skákal daleko. A když se na odrazovém prkně trefil, padla i osmička. „Ještě to nebylo úplně ono, určitě to na těch 803 centimetrech nebudu chtít nechat. Vypadá to slibně,“ mnul si ruce 27letý skokan.