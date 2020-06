Improvizovaný atletický mítink v Oslu nabídne i lyžařskou hvězdu a soupeření na dálku

Improvizovaný atletický mítink v Oslu, který ve čtvrtek nahradí tradiční podnik Diamantové ligy, nabídne hvězdné atlety, veleúspěšnou běžkyni na lyžích Therese Johaugovou a soupeření na dálku. Poprvé od roku 2004, kdy se kvůli rekonstrukci stadionu Bislett mítink přestěhoval do Bergenu, se nebude závodit jen v norské metropoli. Z Keni se do netradičního týmového závodu na 2000 metrů připojí tamní hvězdní mílaři, ve Francii bude na své zahradě skákat o tyči bývalý světový rekordman Renaud Lavillenie.

Vzhledem k omezenému cestování budou k tahákům akce nazvané Impossible Games patřit virtuální souboje. S Lavilleniem se utká aktuální světový rekordman Švéd Armand Duplantis, který bude skákat na stadionu v Oslu. Tam se k němu připojí dvojice domácích závodníků.

Závodu na nemistrovské distanci 2000 metrů se zúčastní domácí bratři Henrik, Filip a Jakob Ingebrigtsenové a v Keni úřadující mistr světa na 1500 metrů Timothy Cheruiyot a jeho předchůdce na světovém trůnu Elijah Manangoi.

Každý tým bude mít pět členů. Tým Ingebrigtsen poběží na domácí dráze v Oslu, jejich soupeři v Týmu Cheruiyot absolvují stejnou trať v Nairobi. Závod musejí dokončit aspoň tři běžci v každém týmu, o vítězi rozhodne součet jejich časů. Zároveň se budou hodnotit i individuální výkony. Domácí budou mít výhodu nižší nadmořské výšky. Zatímco Oslo je jen 23 metrů nad hladinou moře, Nairobi leží v bezmála 1800 metrech.

V Oslu nebude chybět ani dvojnásobný mistr světa a evropský rekordman na 400 metrů překážek Karsten Warholm. Norská hvězda se v sóloběhu pokusí překonat nejlepší světový výkon na 300 metrů překážek 34,48, který osmnáct let drží Brit Chris Rawlinson.

Sólový závod na dráze stadionu Bislett čeká také aktuálně nejlepší běžkyni na lyžích Johaugovou. Desetinásobná mistryně světa poběží 10.000 metrů, což je distance, na které je úřadující norskou šampionkou. Specialistky loni v Hamaru porazila díky času 32:20,86.

Tentokrát cílí na výkon 31:50, což byl loni kvalifikační limit pro účast na mistrovství světa v Dauhá. "Vím, že to bude těžké. Vždyť je to o půl minuty rychlejší, než jsem běžela loni v Hamaru," poznamenala Johaugová. Nabídka zúčastnit se improvizovaného mítinku ji nadchla. "Je to neuvěřitelně inspirující. Běžecké lyžování dělám spoustu let a běhání mi dalo novou inspiraci. Mám výdrž a odhodlání, ale pořád mám hodně co dohánět v běžecké technice," řekla jednatřicetiletá Norka.

Přibližně tříhodinový program v Oslu začne v 19:25 soutěží tyčkařů.