Na netradičním atletickém mítinku v Oslu padaly rekordy

Na netradičním atletickém mítinku v Oslu, který v improvizovaných podmínkách nahradil obvyklý závod Diamantové ligy, padaly rekordy na neobvyklých tratích. Nor Jakob Ingebrigtsen v rámci týmového souboje na 2000 metrů překonal 35 let starý evropský rekord Brita Steva Crama. Posunul ho o 1,38 sekundy na 4:50,01. Další domácí hvězda Karsten Warholm při Impossible Games ubral sedm desetin ze světového rekordu na 300 metrů překážek, který vylepšil na 33,78 sekundy.

Nor Jakob Ingebrigtsen v rámci týmového souboje na 2000 metrů v Oslu.

Souboj mezi sourozeneckým Týmem Ingebrigtsen a keňským Týmem Cheruiyot v čele s posledními dvěma mistry světa na 1500 metrů Timothym Cheruiyotem a Elijahem Manangoiem ovlivnily odlišné podmínky. Zatímco v Oslu bylo ideální atletické počasí s teplotou lehce nad 20 stupňů Celsia, ve vysoko položeném Nairobi pršelo a foukalo. Před Afričany se tak dostala kompletní norská trojice, i když Filip Ingebrigtsen měl v nohou závodní kilometr, při kterém posunul norský rekord na 2:16,46.

Dvojnásobný mistr světa a evropský rekordman na 400 metrů překážek Warholm do sólozávodu proti stopkám na kratší trati vyrazil razantně a tempo udržel. V cíli se navzdory komorní kulise emotivně radoval z výrazného překonání 18 let starého výkonu Brita Chrise Rawlinsona. "Jsem zvyklý závodit sám proti sobě v tréninku. Je lepší závodit sám, než to nedělat vůbec," řekl.

Karsten Warholm při Impossible Games ubral sedm desetin ze světového rekordu na 300 metrů překážek.

Cornelius Poppe, ČTK/AP

Mítink zahájili tyčkaři. Renaud Lavillenie ve Francii odskákal své pokusy už dříve, ale jeho soupeři v čele se světovým rekordmanem Švédem Armandem Duplantisem výsledek neznali. Laviellenieho skoky se promítaly souběžně s vývojem soutěže na stadionu. Na 536 i 571 centimetrech se zachraňoval napotřetí, ale pak překonal 581 napoprvé.

Totéž se na Bislettu vzápětí po shlédnutí záznamu povedlo Duplantisovi, který nakonec uspěl i na 586 centimetrech. Nechal si zvednout na hodnotu rekordu mítinku 601 centimetrů, ale neuspěl. "Chtěl jsem skočit o trochu výše, ale věděl jsem, že teď nejsem v nejlepší formě. Zrezivěl jsem!" komentoval Duplantis svůj výkon.

Soutěž diskařů vyhrál úřadující mistr světa Daniel Stahl ze Švédska výkonem 65,92, kterým se zařadil na osmé místo zatím chudých letošních světových tabulek.

Na stadion nesměli diváci, které v ochozech nahradili papírové figuríny a dívky a chlapci, kteří měli na sobě po dvou obřích loutkách. Fanoušci se jako obvykle při závodu v norské metropoli dívali z okolních balkonů a podobně jako při fotbalových zápasech v Česku využívali i vysokozdvižných plošin.

V závěru programu na stadionu Bislett závodila aktuálně nejlepší světová běžkyně na lyžích Therese Johaugová. Desetinásobná mistryně světa běžela sólozávod na 10.000 metrů a překročila svůj cíl - čas 31:50, což byla loni hodnota limitu pro MS v Dauhá. Vylepšila si osobní rekord o více než 40 sekund na 31:40,67. Tento výkon by ji loni řadil na osmé místo v Evropě mezi specialistkami.