Lasickeneová a spol. žádají Putina o záchranu ruské atletiky

Trojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky Maria Lasickeneová a další špičkoví ruští atleti vyzvali prezidenta Vladimira Putina k pomoci a záchraně jejich sportu. Země je totiž již pátým rokem v trestu za opakované porušování dopingových pravidel. Navíc nechce ruský svaz zaplatit pokutu v milionové výši, to by přitom umožnilo alespoň vybraným sportovcům závodit na mezinárodní scéně.