Okřikl zloděje a sám skončil zbitý v nemocnici. Udělal bych to znovu, říká český rekordman

Ve středu odpoledne před železářstvím viděl, jak mladík krade vystavené věci. Když ho bývalý halový mistr Evropy vyzval, aby svůj lup vrátil, přidal se ke zlodějovi jeho kumpán s lahví od piva v ruce a dívka se psem bojové rasy a Svoboda se ocitl pod smrští ran. Jedna z nich ostrým předmětem mu způsobila tržnou ránu na hlavě.

Urostlý překážkář se nechtěl pouštět do otevřené rvačky. „Já věděl, že jim nemůžu ublížit, protože to byl přesně ten typ, který by pak půl roku chodil k doktorovi, že neslyší na jedno ucho a já bych platil jak mourovatej,“ ví. „A tak jsem se víceméně nechal bít a spíš se bál, aby na mě nepustili toho psa bez náhubku. Ještě jsem z toho vyvázl dobře,“ líčil.

Petr Svoboda už s ovázanou hlavou a úsměvem.

archiv Petra Svobody

Když napadení skončilo, zavolal Svoboda policii a výtržníky sledoval po pražských Dejvicích, až se jich ujali strážníci. Ti mu potvrdili, že jde o známé firmy s více prohřešky, a při pohledu na zakrvavenou hlavu atleta mu doporučili cestu do nemocnice.

Svoboda absolvoval dvouhodinovou výpověď na policii, ale na dotaz, zda by se podobně zachoval znovu, bleskově odpoví: „Určitě ano. Čekal jsem, že když někoho upozorníte, tak tu věc vrátí, ale tahle sorta lidí nemá žádné zábrany,“ říká.

Rána na hlavě se brzy zhojí, jako překážkáře ho více štvou nateklé kotníky, zřejmě od kopů útočníků. „Byl jsem na sono u reprezentační lékařky Karolíny Velebové, říkala, že jsou úpony zhmožděné a minimálně týden si musím dát pauzu,“ líčí. Teď nemůže bez bolesti ani klusat, plánovaný víkendový závod v Olomouci tak padá, byť se v úvodu sezony cítil ve výborné formě.

Petr Svoboda v cílí běhu na 110 m překážek během Memoriál Josefa Odložila.

Vlastimil Vacek, Právo

A už s i lehkým úsměvem bere další nezvyklou příhodu ve své kariéře protkané úspěchy i nejedním zraněním, kdy mu dokonce v minulosti kvůli infekci hrozila amputace nohy.

„Já si říkám, co se vůbec divím, že už to musím čekat. Ale spíš je mi líto, že takoví lidé v naší společnosti jsou,“ dodává Svoboda, jemuž se na sociálních sítích dostalo podpory za statečnost třeba i od olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho či českého koulařského rekormana Tomáše Staňka.