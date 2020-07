Bahník na Tretře vyzve šoumena Tamberiho. Věřím, že mě vytáhne vysoko, říká český výškař

„Běžně v červenci bilancujeme, v této zvláštní sezoně ale teprve můžeme představit atlety, kteří do Ostravy přijedou," připomněl manažer mítinku Alfonz Juck. „Jedním z nich bude italský halový mistr světa Gianmarco Tamberi, který v tomto roce pokořil 230 centimetrů a kvůli jeho šoumenství je vítaným zpestřením každého závodu," přiblížil Juck.

„Do Ostravy se znovu velmi těším, protože stadion v Ostravě je skvělý a vždy jsem snil, že na něm jedinečnou trofej ze Zlaté tretry získám. Tím, jak se to blíží mám pocit, že se vše vrací do normálu," uvedl Tamberi.

TK před Zlatou tretrou (zleva) místopředseda Českého atletického svazu Oldřich Zvolánek, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, primátor Ostravy Tomáš Macura, sportovní podnikatel a funkcionář Miroslav Černošek, výškař Marek Bahník a sportovní manažer mítinku Alfonz Juck.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jeho vyzyvatelem bude aktuálně nejlepší český výškař Marek Bahník z Brna. Talentovaný 21letý skokan do výšky v únoru v Ostravě osobním halovým rekordem 225 centimetrů oslavil druhý halový titul v řadě. V letní sezoně si pak svěřenec Svatoslava Tona vytvořil osobní rekord pod otevřeným nebem 222 centimetrů, pomýšlí ale výrazně výše.

„S účastí Tamberiho to bude určitě úžasný závod. Zatím jsem s ním soupeřil jen jedinkrát, ale vím, že kamkoliv přijede, tak to stojí za to. Věřím, že bych se s ním mohl svést a předvést dobrý výkon. Rád bych v této sezoně atakoval 230 centimetrů a zrovna Tretra by mohla být tím správným místem," uvedl Bahník.

Po dvou letech se na Městský stadion ve Vítkovicích vrátí hvězdná sprinterka Dafne Shippersová, vítězka dvoustovky z roku 2018. Tentokrát se představí na netradiční trati na 150 metrů. Jejím hlavním cílem bude útok na historicky nejlepší světový čas 16,46 vteřin, který v roce 1989 zaběhla Merlene Otteyová, či nejlepší evropský čas, který v tomto roce zaběhla Švýcarka Ajla Del Ponteová. Také ona se v Ostravě představí.

Logo atletického mítinku Zlatá tretra 2020.

„Musím přiznat, že na závodech jsem ještě sto padesát metrů neběžela, ale mám pocit, že by mi mohla tato vzdálenost vyhovovat. Mám na svůj první start v Ostravě skvělé vzpomínky, ale zda se mi podaří překonat nějaké rekordy záleží na spoustě věcí. Pokusit se o to určitě chci," řekla Schippersová.

Poprvé od roku 1996 se na hlavním stadionu objeví hod diskem mužů. Start v Ostravě potvrdili oba poslední mistři světa Švéd Daniel Stahl a Litevec Andrius Gudzius. „Rekord mítinku Luise Delise 68,06 metrů z roku 1983 tak bude jistě v ohrožení. Přijede také čerstvý rekordman do 23 let Kristjan Čeh ze Slovinska a nejlepší český diskař Marek Bárta, jenž se letos zlepšil na 68,75 metrů," poukázal Juck.

Nikola Ogrodníková v duelu českých oštěpařek na Zlaté tretře.

Vlastimil Vacek, Právo

Z české atletické špičky by v Ostravě neměli chybět oštěpaři Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková či Nikola Ogrodníková, koulař Tomáš Staněk či běžci Lukáš Hodboď a Simona Vrzalová.

Ze zahraničí by měla podle Jucka přicestovat olympijská vítězka v hodu oštěpem Sara Kolaková z Chorvatska a zájem přijet projevil i rekordman mítinku v kouli Tom Walsh z Nového Zélandu. Hvězdy uvidí diváci také v trojskoku, kde účast přislíbili Christian Taylor a Pedro Pablo Pichardo.