Famózní Vondrová: tři rekordy za den!

Na podobně nabitý program jste zvyklá, ale nepřekvapila jste v Kladně i samu sebe?

Bylo to super, moc jsem to nečekala, protože jsme byli na soustředění a byla jsem trochu utahaná. Proto jsme zvolili vedlejší disciplíny a vyšlo to na výbornou.

Na osmistovce jste získala skalpy i Diany Mezuliáníkové a Simony Vrzalové.

Překvapilo mě to hodně. Většinou to táhnu a ony si na mně v závěru smlsnou, teď jsem jim to konečně vrátila. (úsměv)

Jak jste se po tom dávala dohromady na sprinty?

Finále stovky už bylo takové utrápené, přece jen dvacet minut po osmistovce běžet stovku je dost zvláštní. A dvoukilo mě hodně potěšilo, už jsem byla taková utahaná.

Jak zvládáte takový zápřah?

Je to víceméně rychlovka, člověk se rozcvičí na jedno a pak už to jede. Moc to nevnímám, akorát ta stovka byla dost brzo po té osmistovce, ještě jak je to něco jiného.

Jak jste se dávala dohromady během dvaceti minut po osmistovce?

Měla jsem nohy tady na té pneumatice. (úsměv) Ležela jsem, dala jsem si jeden start z bloků a běžela jsem. Spíš jsem se chtěla pořádně vydýchat, protože mi přišlo, že jsem pořád udýchaná. Ale start byl pak špatnej, já je mám špatné normálně, ještě po půlce to bylo takové utahané.

Radostný údiv Lady Vondrové po jejím skvělém vystoupení při extralize na Julisce.

ČAS - Denisa Kisialová

Jaká regenerace na vás zabírá?

Já běžím ještě v neděli štafetu na pražském letišti, v pondělí mám volno, ve středu zase závodím v Pardubicích. Snad to bude dobrý, jsem na to zvyklá. Většinou si jen lehnu, snažím se vyspat, na masáže moc nechodím.

Jak doplníte cukry po závodě?

Jsem na všechno flákač, největší radost mi udělá po závodě sladké pití. Cola nebo něco takového. Na jídlo většinou nemám dvě hodiny po závodě chuť.

Zvažujete se do budoucna věnovat osmistovce víc?

Doufám, že ne… Přijdu si tam vždycky jak pořízek mezi těma hubenýma holkama. Ale dneska se mi běželo fakt dobře, v konci někoho předbíhat je dobrý pocit. Kdyby se běhaly ty půlky takhle, možná bych se do toho dala, ale snad vyhraje čtvrtka.

Na mistrovství republiky v Plzni půjdete za svým cílem běžet ji pod 51 sekund?

Ráda bych, nic jiného nezbývá, než tomu věřit. Výsledky jsou zatím dobré, ještě něco přitrénujeme a snad to na republice bude vrcholit.