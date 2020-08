Po diskvalifikaci z OH má steeplařka Mingirová i dvouletý trest

Bývalá mistryně Evropy v běhu na 3000 metrů překážek Gülcan Mingirová z Turecka dostala dvouletý trest za doping. Třicetiletá atletka pyká za pozitivní nález na steroid turinabol, který odhalilo zpětné testování vzorků z olympijských her 2012 v Londýně. Z nich byla Mingirová už dříve diskvalifikována. Podle webu Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) začal trest vynesený národním svazem platit zpětně 3. února tohoto roku.

Mingirová na londýnské olympiádě vypadla v rozběhu a obsadila celkově 27. místo. O dva měsíce dříve na evropském šampionátu v Helsinkách získala zlato, které jí zůstane - z výsledkových listin byla vyškrtnuta v dvouletém období od srpna 2012. V roce 2011 zvítězila i na ME atletů do 23 let v Ostravě.