Strávil osmdesát hodin na cestě, aby se zapsal do historie. A pořád nemá dost

Šestnáct let vládl statistikám etiopský fenomén Kenenisa Bekele, nikdo před ním tak dlouho světový rekord na pětce nedržel. Jenže v pátek 7. srpna ráno sedl Cheptegei do auta ve svém domově na východě Ugandy, aby o tři dny později dorazil do Monaka.

Cesta přes metropoli Kampalu, prezidentským speciálem do Istanbulu, dalším letadlem do Nice a pak autem do Monaka trvala osmdesát hodin.

Joshua Cheptegei na mítinku Diamantové ligy v Monaku překonal světový rekord v běhu na 5000 metrů

Valery Hache, Reuters

O co víc času strávil Cheptegei v dopravních prostředcích a hotelech, o to kratší dobu byl na dráze při mítinku Herculis. Ohromil časem 12:35,36, bez jedné setiny o dvě sekundy rychlejším, než zvládl Bekele. Až za ním je teď v historických tabulkách sedm Etiopanů a dva Keňané.

„Monaco je pro rekordy jako stvořené,“ usmíval se Cheptegei. Je teprve druhým světovým rekordmanem na dráze z Ugandy, prvním byl senzačně překážkář John Akii-Bua před 48 lety na olympiádě v Mnichově.

Výkon třiadvacetiletého Cheptegeie tak velkým šokem nebyl, stačí se podívat na jeho poslední čtyři vystoupení.

Šestého září 2019 vyhrál závod na 10 000 metrů při mistrovství světa v Dauhá.

Prvního prosince zaběhl světový rekord na silničních 10 kilometrů ve Valencii.

Šestnáctého února vylepšil historické maximum na 5 kilometrů v Monaku.

O půl roku později se do knížecího města vrátil pro další, ještě cennější rekord na dráze.

Mezitím byl se svým nizozemským koučem Addym Ruiterem na své tréninkové bázi v Ugandě ve výšce 1800 metrů nad mořem. Při absenci infrastruktury často trénoval na 415 metrů dlouhém travnatém oválu, mezi jehož nejvyšším a nejnižším bodem je rozdíl téměř dva metry.

„Hodně jsem pracoval u prarodičů na poli a hlavně pomáhal s opravami na základní škole, kam jsem kdysi chodil, třeba jsem maloval zdi,“ popisoval svůj program Cheptegei, jenž má osm sourozenců. Ze své formy během dlouhé koronavirové pauzy nic neztratil. „Ale závodění mi strašně chybělo,“ přiznával.

Na Stadionu Ludvíka II. předvedl skvělý taktický výkon. Základ k němu položila trojice vodičů, ale Cheptegei udržel strojové tempo až do konce. Časy jeho posledních šesti kol se od sebe neodchýlily o více než půl sekundy!

„Teď bych chtěl ještě další rekordy,“ nemá dost Cheptegei. Bekelemu ještě patří maximum na 10 000 metrů, k času 26:17,52 chybí zatím Uganďanovi přes půl minuty. Jenže poté, co si na poloviční trati v Monaku zlepšil osobní rekord o 22 sekund, nezní Cheptegeiův plán jako neopodstatněné chvástání…