Norský démon sahal po světovém rekordu! A za chvíli slavil znovu

Osmadvacet let starý světový rekord Američana Kevina Younga na 400 m překážek se třásl jako dosud nikdy. Norský fenomén Karsten Warholm za ním při mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu zaostal časem 46,87 s o pouhých devět setin. Dvojnásobný mistr světa o pět setin vylepšil vlastní evropský rekord z loňského Curychu a nebýt škobrtnutí na poslední překážce, takřka jistě by už byl i držitelem světového maxima.

Nor Karsten Warholm ohrožoval ve Stockholmu světový rekord.

Před tribunami osazenými jen pořadateli, novináři a figurínami diváků si vybral krajní osmou dráhu a soupeřům rychle zmizel z dohledu, vyhrál o více než dvě sekundy. Warholm přitom běžel teprve svou druhou čtvrtku překážek sezony, první vyhrál v Monaku za 47,10 s.

Čtyřiadvacetiletý Nor se svým rekordním během dlouho nekochal. Za hodinu a půl nastoupil ještě na hladkou čtvrtku, a i tu vyhrál za 45,05 s – nejlepší letošní evropský čas. „Myslím, že můžu být docela pyšný na to, co se mi povedlo. Hlavně na překážkách,“ pochvaloval si.

Domácí tyčkař Armand Duplantis posunul ve Stockholmu letošní nejlepší výkon na 601 cm.

Tt News Agency, Reuters

Ve Stockholmu byla na startu i čtveřice českých reprezentantů, na čtvrtce chybělo Ladě Vondrové k pomyslným stupňům vítězům devět setin, ve větrném závodě časem 52,44 s vrátila porážku z mistrovství republiky osmnáctileté Barboře Malíková.

Stejně jako ona debutoval v Diamantové lize Jan Veleba, na dvoustovce bral 33letý sprinter páté místo, nevedlo se Zuzaně Hejnové, která byla na čtvrtce překážek až předposlední sedmá v čase 56,75 s.

„Necítila jsem se vůbec dobře od první překážky. Byla jsem daleko a už na páté jsem cítila, že nemám sílu. Byla jsem taková bez energie. Musím to hodit za hlavu a ještě si zazávodím na 300 metrů překážek, tak si snad trochu spravím chuť,“ doufá česká rekordmanka.

Další mítink Diamantové ligy proběhne příští středu v Lausanne jen jako tyčkařská soutěž na náměstí.