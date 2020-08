Železný se o Tretru bál. Chtěl jsem ji co nejdřív, aby nám ji nezrušili úplně

Bylo složité v současné situaci zajistit světové hvězdy, nebo naopak chtějí nyní více závodit?

Hvězdy chtějí, ale je to všechno ovlivněné příkazy a zákazy v různých zemích. Musí se vypořádat se strašnou spoustou věcí při cestování, tak aby vyhověly epidemiologickým nařízením. Je toho hodně a je to velice náročné.

Věřil jste, že Tretra opravdu letos bude?

Věřil, ale tím, jak jsme nikdo pořádně nevěděli, co se bude dít za týden, tak jsem se o ni upřímně bál. Chtěl jsem ji proto udělat raději dříve, aby se pak zase něco nestalo a nezavřeli nám to. Podle posledních informací by to září mělo být stabilní a už by se nemělo opakovat, že se něco nařídí a pak to zase hned zruší.

Jan Železný a Irena Šedivá během atletického mítinku Zlatá tretra.

Vlastimil Vacek, Právo

Schází v Ostravě někdo, komu právě tahle situace nedovolí přijet?

Bezesporu ano. Třeba Novozélanďan Walsh v kouli, který by v kouli s Crouserem mohl zopakovat souboj mistrovství světa, kde se přehazovali. Ale jsou i jiní, kteří nemůžou přijet, protože jsou zrovna v červené zóně a je složité je sem dostat. I tak jsme ale vytvořili kvalitní mítink a věřím, že svět to ocení.

Ovlivní mítink to, že ho bude přímo na stadionu sledovat výrazně méně diváků?

Důležité je, že přijdou. Bez nich by to nemělo smysl. Na téhle situaci mi nejvíce vadí, jak jsme mediální masáží přestresovaní. To vnímám jako velký problém. Je potřeba si říct, že ten virus tady je a bude tady s námi pořád, ale my musíme žít dál a pohybovat se. Ano, stanovme pravidla, která se musí dodržovat, ale dýchejme volně, žijme, sportujme, protože sport je protistresová záležitost.

Do Ostravy přijede Američan Crouser, který je znám svým odporem k létání. Čím to, že tentokrát přiletí?

Jsem za tohle jméno hodně rád, protože jsme ho lákali už loni a nepodařilo se nám ho přesvědčit. To, že je v Evropě svědčí o tom, že má mimořádnou formu a může v Ostravě přepsat historii. Jsem rád, že ho tady uvidíme. Ale nebude to jen o něm. Budeme mít v Ostravě plejádu rekordmanů, ať je to Taylor v trojskoku, nebo Kendrick, Lavillenie v tyčce. V oštěpu bude házet Bára Špotáková, Nikola Ogrodníková proti Saře Kolakové. To je souboj dvou olympijských vítězek s vicemistryní světa. Ve sprintu bude Holanďanka Schippersová.... Hrozně moc se na to těším.

Jan Železný při kvalifikaci oštěpařek na mistrovství světa v Dauhá.

ČAS - Aleš Gräf

Závod budete sledovat nejen jako ředitel Zlaté tretry, ale také z pozice trenéra Nikoly Ogrodníkové. Na co se v jejím podání můžeme těšit?

Přál bych si, aby naše spolupráce v letošním roce, když nebyla olympiáda, vyústila ve vynikající výkon právě na Tretře. Její tělo a energie je daleko za pětašedesáti metry, ale oštěp je o tom, že se to musí skloubit s technikou. Jakákoliv chyba znamená, že hodíte o čtyři metry míň. S Nikolou teď dolaďujeme techniku a z tohoto pohledu jsem rád, že olympiáda je až příští rok a máme více času tyhle věci doladit.

Nejste Ostravák, přesto pro vás byla Tretra vždy srdcovka. Jak to zvládne Nikola, pro níž je Městský stadion domácím hřištěm?

Je tady pod tlakem. Stejné jsem to měl i já. Kromě olympiády a mistrovství světa byla Ostrava vždy jediné místo, kde jsem byl pod tlakem. Přišli diváci a chtěli ode mě vidět velké výkony. A já jsem je nechtěl zklamat. I proto jsem tenhle závod měl hodně moc rád a chápu, že Nikola, protože se tady narodila, se chce předvést. I když ne vždy se jí to podařilo.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková a trenér Jan Železný v Kladně.

Vlastimil Vacek, Právo

Pomáhal vám ten tlak připravit se na velké závody?

Určitě ano. Tenhle mítink je hrozně moc důležitý pro české sportovce, kteří se derou nahoru, ale ještě nemají tolik zkušeností. Teprve tady poznávají, co to je světová atletika, potkávají se světovými hvězdami. Jakmile tohle nemáte a uděláte velký výkon a jedete na velikánskou soutěž, tak z 95 procent se vám to nepovede zopakovat, protože vás to zahltí. Jsem rád za propojení toho mítinku s velkými akcemi. Už teď jsme například jednali o tom, kdy bude Tretra příští tok. Moc toužím, aby byla před olympiádou a to z toho důvodu, že Ostrava v tom případě bude mít pro české sportovce důležitou roli v tom, aby se mohli do Tokia nominovat.