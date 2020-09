Bolest? Jen když si navlékám ponožky, ulevilo se českému rekordmanovi

Právě na Sletišti jste první červnový den odstartoval sezonu, kterou vám ale překazilo zranění. Jak dlouho jste se dával dohromady?

Načal jsem se na tréninku, týden mě pobolíval úpon, ještě jsem s tím absolvoval mítink v Domažlicích a nepřikládal tomu důležitost. Teď už jsme poučení. Pak mi v tom totiž na tréninku prasklo, na dvanácti centimetrech tam bylo pět trhlin, což není málo… Ještě byla jedna níž, tam mě ta jizva pořád trochu bolí, když si navlékám ponožky. (úsměv) Ale v tréninku mě neomezuje, jen se snažím nic neuspěchat, abych byl připravený na závod a zranění si neobnovil. Pro mě je to v Kladně ideální mítink, nemusím daleko cestovat, bude tu i zahraniční konkurence, pořadatelé mi vyšli vstříc a udělali hrubší kruh.

Dřív vám neseděl?

Vždycky byl skvělý, ale letos najednou strašně klouzal. Nevím, jestli tam někdo něco vylil, byly tam červené fleky a toho 1. června mi to dost vadilo. Teď tam prý nalili nějakou kyselinu, která kruh naleptá a zdrsní. Už jsem se na něj byl podívat po extralize a vypadal dobře.

Nezvažoval jste zkusit stihnout už Zlatou tretru a souboj s hvězdným Američanem Ryanem Crouserem?

Na souboj s ním by to nebylo… Nemůžu se bít v prsa, že budu házet ke třiadvaceti metrům jako on. Už jsem myslel, že mi sezona skončila, ale jak se protáhla, povedlo se mi dát do kupy, v posilovně jsem mohl dělat všechno, takže jsem silný dost. Teď to jen sladit s koulí. Když nebude v Kladně extra zima, mohly by to být hezké výkony.

Crouser se blýskl v Des Moines sérií, kdy nejkratší z jeho šesti pokusů měřil 22,27. Čekáte, že v Ostravě ohrozí světový rekord Randyho Barnese 23,12?

Rozhodně může. Nemyslím, že by někdo v historii měl takovou sérii. Je trochu chudák, že není kruh větší, to by hodil o metr za svěťák. Je vidět, že se tam skládá. Ale když umí 21 metrů z místa, tak přidat otočkou dva metry je strašně málo. I v Dauhá předvedl při mistrovství světa na rozcvičovacím stadionu 23,15, těžkou osmikilovou koulí hází za 22 metrů. Předpoklady jsou u něj minimálně za 23,50, je podle mě otázka času, kdy se mu to povede.

Jaký vy máte rozdíl mezi osobním rekordem z místa a otočkou?

Čtyři a půl metru. To by Crouser musel hodil 25,50, kdyby se chtěl na té otočce nadřít jako já. (úsměv) Zkusím domluvit s metodiky na svazu, aby ho v Ostravě natočili, protože to bude výjimečná událost. I kdyby mu to neuletělo, myslím, že předvede extrémně kvalitní výkon.