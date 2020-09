Malíková pokořila další rekord. Tentokrát zářila na juniorském šampionátu na osmistovce

Talentovaná běžkyně Barbora Malíková je k nezastavení. Osmnáctiletá atletka zaběhla na mistrovství republiky juniorů v Ostravě český juniorský rekord na 800 metrů. Opavská atletka vyhrála časem 2:03,14 minuty, což stačilo, aby se zapsala do rekordních tabulek. Překonala o sedm setin dosavadní maximum Andrey Šuldesové z roku 1994.

„Hlavním cílem bylo zlepšit můj osobáček a národní rekord, který byl starý šestadvacet let," smála se Malíková. Té se nakonec podařilo plány naplnit, byť podmínky nebyly úplně ideální. „Byl to i závod s psychikou, protože rozběhnout si závod sama se soupeřkami za zády je hodně náročné. Navíc, když jsem je po dvou stech metrech neslyšela," prohlásila.

„Tady bylo první kolečko rozběhnuto na 61, ale o to víc jsem se do toho druhého kousla a běžela bez většího tuhnut do cíle," líčila běžkyně průběh závodu.

Spokojená byla i její trenérka Jana Gellnerová. „Naším cílem bylo pokořit ten letitý rekord a v sólo závodě se to podařilo. Věřím, že kdyby byla pro Barboru adekvátní soupeřka, tak by byl dosažený čas ještě výraznější," naznačila, že je prostor pro další zlepšení mladé atletky.

Malíková se jinak věnuje poloviční trati, na které v roce 2017 získala titul dorostenecké mistryně světa. V srpnu na čtvrtce ovládla i domácí šampionát v Plzni, kde překvapivě porazila favorizovanou Ladu Vondrovou a rovněž vylepšila národní juniorský rekord na 51,65 sekundy.