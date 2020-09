Kendricks dostal v Ostravě mýdlo z uhlí a dort. Snad nebudu mít černý obličej, smál se

Den před 59. ročníkem Zlaté tretry Ostrava oslavil americký tyčkař Sam Kendricks osmadvacáté narozeniny. Na tiskové konferenci dostal od organizátorů dort a od města Ostrava černé mýdlo ve tvaru uhlí. „Jé, co to tady je? Aha, jasně. To je velmi milé,“ rozesmál se Kendricks při pohledu na připravený čokoládový dort s ovocem. „Vypadá vážně skvěle. Je v něm tolik třešní, že by se v nich dalo plavat,“ vtipkoval mistr světa ve skoku o tyči z Londýna 2017 a Dauhá 2019.

S dárkem přispěchala i náměstkyně primátora města Ostrava Michaela Hofmanová. Usměvavému Američanovi předala černé mýdlo s aktivním uhlím. „Skvělé. To je opravdu cool! Snad z toho nebudu mít černý obličej," usmíval se rodák z amerického Oxfordu.

Narozeniny den před mítinkem nijak bouřlivě oslavovat nebude. „Jsem rád, že mohu být právě tady, že jste mě do Ostravy znovu pozvali, protože tenhle mítink je opravdu skvělý a cítím se tady jako doma. Ale jasně, čas na oslavu bude až se vrátím domů," uvedl Kendricks.

Americký tyčkař Sam Kendricks během atletického mítinku Zlatá tretra 2019 v Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude mít připravenou oslavu? „Rodina nikdy nic neplánuje, protože jsem téměř vždy na cestách. Rád ale slavím. Trochu to oslavím tady a až se za týden vrátím domů, rodina něco připraví," podotkl americký tyčkař.

Do Ostravy přijel Kendricks po dvou druhých místech. Ve švýcarském Lausanne prohrál po velkém boji se Švédem Duplantisem, přestože skočil 602 centimetrů. Mladý světový rekordman skočil ještě o pět centimetrů výš. „Tak to je. Začal jsem závodit se světovým rekordmanem (Renaudem Lavilleniem) a teď závodím s jiným. Takže jsem asi nejlepší „loser" na světě," vykládal vždy dobře naladěný Kendricks.

V neděli v polském Chorzówě prohrál znovu, když jej pokořil domácí Piotr Lisek. „Skočit šest metrů je pokaždé něco speciálního. Ale nemůžete to dokázat na každém mítinku. Včera v Chorzówě na mě Piotr tlačil a byl jsem poražen skvělým tyčkařem," uvedl Kendricks.

Americký tyčkař Sam Kendricks v Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Třetí byl Renaud Lavillenie, který se na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích představí také. „Jsem rád, že tady Renaud je. Je to můj idol," řekl Američan, jenž by rád v Ostravě konečně pokořil šestimetrovou hranici. „Zkoušel jsem to třikrát, měl jsem na to šest pokusů. Možná posedmé, poosmé, nebo podeváté to vyjde. Máme tady dobrou skupinku. Držím rekord mítinku (loni 593 cm), ale Renaud je veterán Ostravy. Pokud budu chtít vyhrát, musím skočit velmi vysoko. Je to osmý závod, dobré číslo. Jsem v nejlepší formě, v jaké to šlo."