Dva metry a metrák a půl živé váhy. Pořízek v Česku ukáže, proč nemá konkurenci

Pořízek z Portlandu oprávněně hledí ještě dál. Světový rekord jeho krajana Randyho Barnese má hodnotu 23,12 m a platí už třicet let. Otřese se při Zlaté tretře?

Na tiskovou konferenci před mítinkem přišel s kloboukem na hlavě, ve dveřích se musel sklánět. Má centimetr před dva metry, váží 145 kilogramů.

Koulař Ryan Crouser při mítinku v Des Moines.

Charlie Neibergall, ČTK/AP

„Už před pár lety jsem mu předpovídal světový rekord. Jenže jak je obrovský, má problém se pořádně vměstnat do kruhu,“ líčil ředitel Zlaté tretry a trojnásobný olympijský vítěz v oštěpu Jan Železný. Za otázku času považuje Crouserův zápis do historie i český rekordman Tomáš Staněk.

Zatím má Crouser osobní rekord 22,91 m, přitom už ví, jaké je to překonat 23 metrů. „Už se mi to v tréninku několikrát povedlo. Mým cílem je mít stabilní výkonnost kolem dvaadvaceti a půl a ideální pokus pak může klidně uletět o osmdesát centimetrů. Jen je frustrující, že si nemůžete vybrat, jestli se to povede v závodě, nebo v tréninku,“ pousmál se.

Koncem srpna zazářil v americkém Des Moines, kde předvedl nejlepší sérii v historii. Z formy neztratil ani cestou přes Atlantik, v neděli v Chorzówě měřil „nejkratší“ z jeho pěti měřených pokusů 22,42 m.

„To jsem strávil čtyřiadvacet hodin na cestě, tedy delší čas, než jsem pak byl před závodem v Polsku. Takže jsem byl hodně spokojený, vyrovnanost je dobrý indikátor, že přijde velký hod,“ navnadil fanoušky, kterých si v zámoří moc užít nemohl.

„Na atmosféru se těším. V Americe jsem naposledy házel na mítinku, kde na stadionu pro 20 000 lidí bylo pět závodníků a osm rozhodčích, jinak nikdo,“ vykládal muž, jenž si originálně poradil s jarní karanténou.

Program a hvězdy Zlaté tretry 16.25 tyč M (Kendricks, R. Lavillenie) a Ž (Bradshawová), 16.28 výška M (Tamberi, Nědosekov), 16.55 oštěp M (Veselý), 18.17 oštěp Ž (Špotáková, Ogrodníková), 18.20 koule M (Crouser, Haratyk) a Ž (Dongmoová), 18.30 300 m př. Ž (Hejnová), 18.40 400 m př. M (Warholm), 18.50 150 m M (Gulijev, Volko), 19.00 150 m Ž (del Ponteová), 19.10 800 m Ž (Muirová, Alemuová), 19.20 800 m M (Tuka), 19.30 5000 m Ž (Hassanová), 19.35 trojskok M (Taylor, Pichardo), 19.38 1500 m Ž (Kipyegonová, Vrzalová), 19.48 disk M (Stahl, Malachowski), 20.08 5000 m M (Barega), 20.25 1500 m M (J. Ingebrigtsen). ČT sport vysílá živě od 18.00.

„Trénoval jsem celou dobu v garáži 3x3 metry a v domácí posilovně, i když jsem tam neměl dostatečně těžké činky. S medicinbalem jsem chodil házet pod most a vrhat kousek od domova na parkovišti základní školy,“ vypočítával. A díky své zručnosti si zhotovil i vlastní vrhačský kruh.

„Ze dřeva šel vyrobit dobře, akorát jak se hodně uhladil, byl strašně rychlý. Pak mi trvalo, než jsem si zvykl zase na beton, ale určitě to bylo lepší než jen na parkovišti a pomohlo mi to i do sezony,“ pochvaloval si.