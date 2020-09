Rekord po čtyřech letech! Co jsem se dozvěděl, že budu táta, běhám rychleji, hlásí Sasínek

Není těžké trefit oblíbený mítink mílaře Filipa Sasínka. V roce 2016 byl na Zlaté tretře zjevením, jako dvacetiletý vyhrál v osobním rekordu. Po čtyřech letech se patnáctistovka do Ostravy vrátila, a tak si majitel bronzu z halového ME v roce 2017 osobní maximum posunul na 3:35,02. Na čtvrtém místě navíc získal cenné skalpy.

Je náhoda, že si osobní rekordy zlepšujete zrovna na Zlaté tretře?

Nemyslím si. Já se v sezoně cítil fakt skvěle a Ostrava tomu dává ještě trošku víc. Pro nás běžce je taková Mekka, jezdíme si sem pro dobré výkony, něco jako ve světě Monaco. Když je dobré počasí, dá se tu běhat hodně rychle.

I alespoň skromná divácká kulisa vás hnala vpřed.

To bylo znát. Jinde v Evropě i ve světě většinou diváci nejsou a tady mi lidi dodávali sílu, vnímal jsme je daleko víc než v předchozích letech. Jak člověk běhal na prázdných stadionech, úplně zapomněl, že diváci pomáhají.

Říkal jste si, že po čtyřech letech už je nejvyšší čas si rekord posunout?

Samozřejmě, každý rok jsem se ho snažil zlepšit. Někdy přišlo zranění, někdy nebyla forma… Ale myslím, že v Ostravě bylo i trošku na víc, doufal jsem, že hranice 3:35 padne. Ještě jsem cítil v konci hodně síly, můžu se od toho odrazit a myslet ještě na lepší časy.

Bylo příjemné dobíhat jen zhruba dvě sekundy za evropským rekordmanem Jakobem Ingebrigtsenem?

Je pravda, že na poslední dvoustovce, když jsem je na špičce viděl, začínal jsem si věřit. Ještě to chce se s nimi udržet déle a pak můžu víc promlouvat i do toho úplného závěru.

V tom je ještě vaše největší rezerva?

Doufám, že tam je. Myslím, že v konci můžu běhat trošku odvážněji, když jsem cítil, že mám dost sil. Ale jdu správným směrem, je to dvě setiny od olympijského limitu, kdyby se letos počítaly.

Třeba český rekordman Jakub Holuša letošní sezonu zcela vynechal. Vy jste neměl dilema, jak ji pojmout?

Já chtěl běhat naplno. Trochu jsem si před sezonou říkal, že je dobře, že se závody letos do olympijské kvalifikace nepočítají, ale teď mě to mrzí, když mi to běhá.

V olympijské sezoně už budete tatínek, s přítelkyní běžkyní Kristiinou Mäki čekáte zkraje roku potomka. Nebojíte se, že vás rodinné povinnosti připraví o čas na trénink?

Od té doby, co jsem se dozvěděl tuhle novinku, běhám rychleji. Tak třeba mě to ještě nakopne. (úsměv)

Ještě budete letos závodit?

Koncem týdnu poběžím v Polsku, nevím, jestli osmistovku nebo patnáctistovku. Tím sezonu ukončím a po krátké pauze se zase začnu připravovat na halu.