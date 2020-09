Špotáková na vlně! Moravská oslava energii nevzala, mamince nachystala parádní dárek

V Kladně jste sezonu zahájila i ukončila a opět odcházíte se širokým úsměvem…

Mám velkou radost, nečekal jsem, že hodím tak daleko, i když jsem si to přála. Po Tretře jsem měla náročný program, ale je vidět, že když je člověk na dobré vlně, jde to. Hlavně mě nebolí achilovky, v zimě jsem trénovala na olympiádu, takže jsem se neflákala, pak můžu lehce házet pětašedesát. To je pro mě dobrý signál, že by to mohlo jít i příští rok, strašně mě to směrem k další sezoně nakoplo.

Co obnášel nabitý program po Zlaté tretře?

Maminka v sobotu slavila sedmdesát, takže proběhla moravská oslava. Pochází z deseti dětí, takže to bylo poměrně velké. Jsem ráda, že forma vydržela a dala jsem jí hezký dárek i k pondělnímu svátku. Vždycky je hezké zakončit sezonu povedeným výkonem, zvlášť tady v Kladně, kde je to pro mě skoro domácí stadion. Ani z tréninku neodcházím, dokud nepředvedu hezký hod. Ošklivým nikdy nekončím.

Co vás čeká nyní?

Teď doufám, že odjedeme na týden na dovolenou. A pak mám chuť dál sportovat, už ani nemůžu přestat. Párkrát jsem si vyzkoušela, že když se tři týdny nic nedělá, je to hrozné. Ono se dvěma dětmi stejně ani nejde ležet…