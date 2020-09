Sanitka na ploše stínem velkého návratu. Kdybych to nakouřil, nedopadne to dobře, ví český silák

Skoro po dvou měsících od zranění přitahovače kyčle se vrátil k závodům český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk a při mítinku Kladno hází vyhrál výkonem 20,16 m. „V tréninku jsem házel asi týden, dával jsem si pozor, abych si nic neudělal, na to je to dobrý výkon,“ hodnotil. Stínem závodu bylo zranění polského někdejšího mistra Evropy do 23 let Jakuba Szyszkowského, kterého ze sektoru musela odvézt sanitka. Více uvidíte v následujícím videu.

Jsem spokojený, že jsem hodil za dvacet, říká koulař Tomáš Staněk. Jít vabank, to by nedopadlo dobře

Jak vás uspokojil závodní návrat?

Moc se nedá hodnotit, snažil jsem se házet, abych si nic neudělal. Házel jsem v tréninku zhruba týden, takže ta otočka byla taková chozená, na to byl výkon ještě dobrý. Mrzí mě, že v rozcvičce jsem hodil asi o stopu a půl dál, tak to mohl být ještě kvalitnější výkon. Šlo o to zůstat zdravý, aby se nic nepokazilo do přípravy.

Zraněná noha vás ještě bolela?

Samozřejmě ji cítím. Při házení extra nebolí, ale když zvednu nohu a přitáhnu ji, v úponu bolí, je tam jizva ještě asi tři a půl centimetru, nemůžu házet naplno.

Koulař Tomáš Staněk vyhrál mítink Kladno hází.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak vám seděl kruh, kteří organizátoři zdrsněli poté, kdy vám nevyhovoval?

Za to pořadatelům musím poděkovat, snaží se vyjít maximálně vstříc. Když kruh moc klouže, je to vabank. Předtím to bylo nebezpečné, viděli jste sami i teď, že odváželi Kubu Szyszkowského s asi dost nepříjemným zraněním, které bude asi na dlouho.

Pro Poláka musela přijet přímo na plochu sanitka, ovlivnilo to i vaši psychiku?

Samozřejmě jsem si říkal, že mě čeká poslední pokus, ty jsou takové blbé, kdy se může něco stát. Mohl bych jít vabank, nakouřit to, ale to by nedopadlo dobře. Hlavně by to nic neřešilo, já byl spokojený, že jsem hodil za 20 metrů. Samozřejmě bych chtěl za 21, i dál, vím, že na to mám, ale nemůžu házet technikou, jakou bych chtěl. Pořád to byl kvalitní výkon.

Vracel jste se kvůli jednomu závodu, nechtěl jste sezonu po zranění už ukončit?

Nejsem takový, že bych strkal hlavu do písku. Tím, že sezona je opožděnější, vím, že Tretru bych nestihl, nechtěl jsem tam dojet jen pro startovné, to by bylo hloupé. Tam byla soutěž jinde, než kde se nacházím, akorát bych zabíral místo a riskoval. Začal jsem házet zrovna, když byla Tretra, to by termínově nešlo.

Jaké máte teď plány?

Asi dovolená, odpočinout si a za týden dva začneme přípravu na olympiádu, která doufám, bude.

To je celkem krátká pauza.

Tím, že jsem přes měsíc nezávodil a necestoval, i když dost trénoval, nejsem tak unavený. Nebylo to tak náročné, nechci říct, že jsem odpočatý, ale nebylo to takové, šel jsem asi šest závodů, tak nejsem zmaštěný.