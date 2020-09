Český supertalent na rozcestí. Klavír, škola, nebo sport? Už má jasno!

Ke královně sportů ho přivedli rodiče, vždyť tatínek byl osmimetrovým dálkařem a juniorským vicemistrem Evropy. Krsek mladší se postupně vyprofiloval ve sprintera a pod vedením trenérky Hany Větrovcové se vypracoval v nadějného čtvrtkaře.

Na předloňském juniorském MS v Tampere byl devátý (třetí z Evropanů), na kontinentálním šampionátu ve švédském Borasu vloni čtvrtý a stříbrný se štafetou.

Vyčerpaný Matěj Krsek po doběhu čtvrtky na mítinku Kladno hází 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

A nebýt administrativní chyby v podobě opomenutí dopingového testu, byl by jeho loňský halový výkon 46,77 zapsaný i jako juniorský evropský rekord.

Není divu, že si rychle vysloužil přirovnávání k Pavlu Maslákovi, nejlepšímu čtvrtkaři české historie. Byť to Krsek slyšet nechce… „Já se nerad s někým srovnávám. Pavel je jiná liga, král čtvrtky a ještě bude,“ nepochybuje.

Poslední dva roky se ale trojnásobný halový mistr světa Maslák věnuje venku čtvrtce jen okrajově, a tak se Krsek stal domácí jedničkou i mezi dospělými. A to pořád odbíhal ke svým dalším aktivitám, jako je studium chemie na pražské VŠCHT nebo hra na klavír, které se věnuje už deset let.

„U toho chci zůstat. Je to pro mě odreagování, dostanu se do jiného světa,“ vysvětluje Krsek, jenž si nejradši zahraje skladbu Nuvole Bianche od italského pianisty Ludovika Einaudiho. Ve svých nabitých dnech tak prostor pro atletiku bude muset vyšetřit jinde.

Mladík, který byl spolu s esy Barborou Špotákovou a Tomášem Staňkem tváří mítinku Kladno hází, se v současnosti věnuje atletice zhruba čtyři hodiny denně. „A poslední dva tři roky jsem uvažoval, že do toho půjdu ještě víc,“ přiznává.

„Chci jí teď dávat tak o tři čtyři hodiny týdně víc, ať už se to týká regenerace, fyzioterapie, nebo spánkového režimu,“ má jasno, že volného času ještě ubude. „Jde i o aktivity jako basket nebo fotbal s kamarády. Když běháte celý rok po dráze, basket je riziko, můžete si podvrtnout kotník, poranit koleno… Tyhle věci budu muset obětovat,“ tuší.

Jaká by měla být odměna? „Příští rok pro mě bude vrcholem mistrovství Evropy do 23 let,“ vyhlásil. A olympiáda? Smíšená štafeta na 4x400 m by mohla být do budoucna českým trumfem spolu třeba s Barborou Malíkovou a Ladou Vondrovou… „Někde v koutku hlavy to tam je,“ neskrývá Krsek. „Ale pro mě je hlavní, aby mě atletika dál bavila,“ dodává.