Atletická Diamantová liga plánuje na příští rok běžný kalendář

Atletická Diamantová liga by měla příští rok začít 23. května v Rabatu a vyvrcholit 8. a 9. září v Curychu. Konat by se mělo třináct mítinků a dvoudenní finále s rozdělováním diamantových trofejí. Kalendář, který dnes zveřejnili pořadatelé, je ale provizorní. Bude záležet na vývoji koronavirové pandemie.

Kvůli ní z elitního atletického seriálu letos zbyly jen trosky. Sezona začala později a uskutečnilo se pouze několik jednorázových mítinků s respektováním aktuálních vládních opatření.

Pro sezonu 2021 zatím pořadatelé naplánovali běžný kalendář. Po Rabatu by měl 28. května následovat mítink v Dauhá. První evropskou zastávkou Diamantové ligy by měl být 4. června Řím, po němž by měly následovat závody v Oslu, Stockholmu, Monaku a Londýně.

Zuzana Hejnová při extralize na pražské Julisce.

ČAS - Denisa Kisialová

Pak je měsíční pauza pro olympijské hry v Tokiu, po nichž by měl seriál pokračovat 14. srpna v Šanghaji. O týden později budou o jednom víkendu postupně závody v Eugene a na dosud neurčeném místě v Číně. Následovat bude znovu Evropa s Lausanne, Paříží, Bruselem a dvoudenním finálovým mítinkem v Curychu.