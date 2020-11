Maraton z Prahy na Dobříš se navzdory koronaviru uskuteční

Trať z Prahy-Braníka do Dobříše opět ožije!

Závod byl původně naplánovaný na 19. října, ale šíření nákazy v Česku ho zmařilo. Klasický formát zůstává zapovězený, ale pořadatelé se rozhodli pro scénář, který má k závodu blíže než virtuální měření sil na individuálních tratích.

"Nechceme nic uspěchávat, samozřejmě myslíme na zdraví. Ale za současných podmínek jsme schopni ho uspořádat. Ve složité době chceme nabídnout běžcům hlavně zážitek, o něj půjde tentokrát opravdu mnohem víc než o absolutní výkon," uvedl v tiskové zprávě Martin Dvořák, ředitel seriálu Mizuno Trail Running Cup.

Právě v této sérii byl loni nejstarší český maraton s historií od roku 1908 obnoven. Tentokrát se běžci na trať z Braníka vydají kdykoliv mezi osmou a jedenáctou hodinou. K dispozici jim budou dvě občerstvovací stanice s balenou vodou, zbytek si musejí závodníci nést sami. Pořadatelé jim převezou věci do cíle. Ihned po doběhu musejí běžci opustit zázemí, které bude otevřené do 16 hodin. Výsledky se dozvědí dodatečně.

Populární maraton se i letos üskuteční

Mizuno Trail Running Cup

Na trailové trati s převýšením 600 metrů nepůjde o osobní rekordy, ale o šanci na zaběhnutí maratonu. Jiné závody na této oblíbené distanci byly zrušeny: na podzim se neuskutečnil odložený maraton v Praze seriálu RunCzech, tradiční podzimní maraton ve Stromovce ani závod v Třeboni, který měl být mistrovstvím republiky.

V seriálu Mizuno Trail Running Cup jsou na letošek naplánované ještě Motolské jamky na tamním golfovém hřišti. Ty by se měly uskutečnit 19. prosince. Je možné, že vývoj situace v Česku umožní jejich konání v závodním formátu.

Ve třetím stupni rizika, který by mohl platit už příští týden, se totiž limit účastníků venkovních hromadných akcí zvyšuje na 50 osob. To by mohlo umožnit závody ve startovních vlnách po 50 účastnících, kterými se na konci září končilo.