Luxus? Trénovat jde i na hnoji, notovala si světová legenda s českou hvězdičkou

Jedna je legendou nejen české atletiky, hvězdou 80. let, světovou rekordmankou na osmistovce. Druhá je dívkou, které by mohla patřit běžecká budoucnost. Jarmilu Kratochvílovou a Ladu Vondrovou dělí dvě generace, ale pojítek je mezi nimi spoustu. Nejen o nich vyprávěly v rozhovoru pro Právo a Sport.cz při setkání v rámci letošního Atleta roku.

Jak často se potkáte?

Kratochvílová: Občas ano. Lada jezdí na soustředění k nám do Čáslavi, Pardubice, kde trénuje, nejsou daleko. Měla jsem svěřenkyně přibližně stejného věku, tak jsem Ladu vídávala i na závodech už od žákyň.

K vaším časům má Lada ještě daleko, přesto k vám bývá připodobňována. Rozsahem běžeckých distancí i schopností zvládnout několik různých běhů na jedněch závodech…

Kratochvílová: Určitě, tyhle kombinace zvládá relativně dobře, potenciál v ní je. Ale zrovna jsem jí říkala, že ji čeká ještě strašně moc práce, já na to dlouho trénovala. Když bude Lada zdravá a bude mít atletiku ráda, tak se to dá. A pak si najde svou trať, která ji bude bavit.

Světová rekordmanka na osmistovce Jarmila Kratochvílová.

Milan Malíček, Právo

Kde ji vidíte vy? Hodně lidí ji předvídá osmistovku, do které se Ladě moc nechce…

Kratochvílová: Kdo chce být dobrou čtvrtkařkou, musí zvládat rychlou dvoustovku i stovku. A když bude chtít být dobrou půlkařkou, musí mít rychlou čtvrtku. To je někdy problém světových osmistovkařek, že nemají tak rychlý čas na 400 metrů. Dneska je půlka vlastně nejdelší sprint. Já tam Ladu také jednou vidím. Běhá hlavou, není vyjančená závodnice, že by to přepálila. A osmistovka se musí běhat hlavou. Ale nechci ji přemlouvat, sama jsem doteď srdcem čtvrtkařka. To byla moje disciplína, i když mám světový rekord na jiné trati.

Vondrová: Já myslím, že to chce čas. Pořád mám na čtvrtce lepší čas, tak nemám proč přecházet. Ale zase nejsem tak rychlá, abych se dokázala pořád zlepšovat na čtvrtce, a vytrvalost se dá natrénovat líp. Až přijde den, že už na čtyřstovce nebudu zrychlovat, asi se začneme věnovat víc vytrvalosti.

Váš kouč Jaroslav Jón přiznává, že se inspiroval i u trenéra Kváče. Takže občas vám připomene, že vás čeká trénink, který absolvovala Jarmila Kratochvílová?

Vondrová: O některých to říkal, ale ty jsem ještě nezvládla… (úsměv) Jak říká paní Kratochvílová, té práce je přede mnou ještě spousta, spíš se tím opravdu inspirujeme.

Radostný údiv Lady Vondrové po jejím skvělém vystoupení při extralize na Julisce.

ČAS - Denisa Kisialová

Podobné jste si i tím, že jste se ani jedna nehnaly za podmínkami do Prahy, ale zůstaly jste u svých trenérů, byť jako členky střediska. Věříte, že to je správná cesta?

Vondrová: Já jsem ráda, že můžu v Pardubicích zůstat. Jsem dál od dění v Praze, občas se ke mně dostanou zprávy, že bych tam měla jít nebo k jinému trenérovi, ale to by podle mě byla blbost. Mám v Pardubicích nejlepší zázemí, jaké si můžu přát, s trenérem nám to funguje, tak nemám nejmenší důvod někam odcházet.

Kratochvílová: Určitě. Já si to na sobě vyzkoušela. Sice jsem závodila za pražský oddíl, ale celý život jsem trénovala v Čáslavi. I když jsem pak trénovala Hanku Benešovou a Lídu Formanovou. Byly jsme daleko od těch center, kde to často všichni na tribuně umí nejlíp. Do tréninku nezasahovalo tolik vlivů a je dobře, že i Lada zůstává. Má klid i dobrého trenéra.

Vy jste byla ve špičce spolu s Taťánou Kocembovou, Ludmila Formanová zase s Hanou Benešovou či Helenou Fuchsovou. Teď je tu spolu s Ladou další obrovský talent Barbora Malíková. Asi může být velkou pomocí mít doma kvalitní konkurenci.

Kratochvílová: Určitě je to motivace. Když jsem skončila, tak mi pak Táňa říkala: „To je taková škoda, že už neběháš. Najednou ti nemám takovou motivaci, přijde mi, že se uklidním vítězstvím, když za mnou není soupeřka.“ Jsem ráda, když je holek víc, navíc mohou udělat dobrou štafetu. To je pro čtvrtkaře ohromná věc, měla jsem velkou motivaci, když jsem neběžela jen za sebe. To bych si přála, aby ještě dvě rychlé holky přibyly.

Český tým by navíc spolu třeba s dalším talentem Matějem Krskem mohl mít vysoké ambice i se smíšenou štafetou…

Kratochvílová: To je pravda, ty za nás nebyly.

Jarmila Kratochvílová a Lada Vondrová na Atletovi roku 2020.

ČAS - Aleš Gräf

Jak jste vnímala boom světových rekordů na běžeckých tratích v letošní osekané sezoně? Potvrdila se vaše slova, že když se méně závodí, je větší šance na rekordy?

Kratochvílová: Přisuzuju to právě tomu, že běžci v téhle zvláštní době nijak nejančili a soustředili se na určité závody. Jsou to vesměs skromní lidé, dokážou pracovat i v době, kdy my si řekneme, že když máme zavřený stadion, nebudeme tolik trénovat. Neřešili, že nebude olympiáda, a zaměřili se na světové rekordy.

Často jim pomáhala i světelná technologie nahrazující lidské vodiče. Nebojíte se, že pomůže k překonání i vašeho rekordu na osmistovce?

Kratochvílová: Když na to člověk nemá, stejně rekord nezaběhne. Můžete mít nejnovější boty, ale stejně to musí být ve vás. Asi může pomoct, když máte tu lajnu před sebou, jsem ráda, když se takové podmínky objevují, ale pořád to je v práci a tréninku.

Vondrová: Vidím to stejně, podle mě je zbytečné nad tím polemizovat. Mohli tam mít místo čáry dobré vodiče… Kdo na rekord má, zvládne ho se světelnou čárou i bez ní.

Lada Vondrová a její radost po vítězství na 200 metrů.

Ivana Roháčková

Vy jste měla letos fantastickou první půlku sezony, běhala jste si jeden osobní rekord za druhým. Pak přišel drobný útlum, čemu to přisuzujete?

Vondrová: Asi jsem se trochu přehltila a chtěla moc. Měla jsem problémy s nohou, ale chtěla jsem to doběhat, jak jsem měla pozvánky na své první Diamantové ligy, ty se neodmítají. Byla to chyba, měla jsem sezonu zaříznout hned po mistrovství republiky, když mě noha bolela. I v hlavě jsem věděla, že na tom nejsem tak, jak bych chtěla. Moje chyba.

Co vás přibrzdilo? Opět i v mladém věku únavová zlomenina?

Vondrová: Ano, tentokrát na druhé noze, po poslední diamantovce jsem šla na rezonanci.

Jak ovlivňují současná cestovní omezení kvůli koronaviru vaši přípravu?

Vondrová: My jezdíme na obyčejnou chatu, ale soustředění nám tam po těch omezeních zrušili. Nejezdíme nikam do tepla, nejsme na to zvyklí. Běháme v parku u nás v Pardubicích, to nám stačí.

Přitom dnes létá za normálních okolností stále více i mladých atletů do Afriky, na Kanárské ostrovy… I v této skromnosti, co se týče podmínek, jste si obě podobné.

Vondrová: Já jsem holka z vesnice. Nikdy by mě nenapadlo, že budu jezdit na soustředění do Afriky. Fakt mi to nechybí. Byla jsem na Kanárech, ale paradoxně se mi tam nelíbilo. Bylo tam moc lidí, já potřebuju svůj klid, v Pardubicích ho mám.

Kratochvílová: Já myslím, že to je správné, není třeba luxus. Já ho nikdy nezažila, a přesto jsem něco dokázala. Když jsem trénovala Lídu s Hankou, občas jsme někde byly. Ale taky vyrůstaly na vesnici, dvakrát jsme byly na Kanárech a pak mi Hanka říkala, že už se jí tam nechce, ať radši zůstaneme v Čáslavi. Strhla se taková mánie, když jezdil Honza Železný do Afriky a dařilo se mu, že je to ideální na trénink. Já si vždycky říkala, že jeden úsek v teple je jako tři v zimě, tak jsem radši doma běžela tři, tím jsem se motivovala. Já ani nevěděla, že Kanárské ostrovy existují. Jednou jsem řekla trenérovi: „Hele, neměli bychom taky někam jet?“ A on mi odpověděl, že trénovat se dá i na hnoji. A měl pravdu.

Dál v Čáslavi trénujete hlavně děti, stále vás to naplňuje?

Kratochvílová: Nemám velkou skupinu, každý rok se děsím, kolik lidí po maturitě zase půjde pryč. Nejsou tam vysoké školy, lidi odcházejí. Už to dělám hrozně let, někdy mám krizi, říkám si, že už se na to vykašlu a nepůjdu na stadion. Ale ráno je to zase jinak. Atletiku mám šíleně ráda. Pokaždé, když vidím, jak holka nebo kluk dobře běží, říkám si: Kruci, vždyť je to tak pěkné, proč tu atletiku nedělá ještě víc lidí?

Jarmila Kratochvílová Narozena: 26. ledna 1951, vyrůstala v Golčově Jeníkově Oddíly: Slavoj Čáslav, VŠ Praha Trenér: Miroslav Kváč Osobní rekordy – 100 m: 11,09 (1981), 200 m: 21,97 (1981), 400 m: 47,99 (1983), 800 m: 1:53,28 (1983) Individuální úspěchy: mistryně světa na 400 a 800 m (1983), stříbrná na OH na 400 m (1980), vicemistryně Evropy na 400 m (1982), halová mistryně Evropy na 200 m (1984) a 400 m (1981, 1982, 1983), halová vicemistryně Evropy na 400 m (1979)