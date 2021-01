Pandemie spustila další přesuny, půlmaraton v Praze až na podzim. Jak to bude s maratonem?

Loni se kvůli pandemii koronaviru nepovedlo oba závody ve standardní podobě uspořádat, půlmaraton se nakonec běžel na Letenské pláni jen pro elitní závodníky a padl v něm i světový rekord v ryze ženském závodě.

Společnost RunCzech v září zorganizovala půlmaraton v Ústí nad Labem i seriál závodů na letišti. „V loňském roce jsme si společně vyzkoušeli závody i v této době plné hygienických opatření a zvládli jsme uspořádat bezpečné akce,“ líčí prezident organizačního výboru Carlo Capalbo.

S ohledem na aktuální opatření a nejistý výhled ale byl půlmaraton přesunut na 5. září, tedy na stejný víkend, kdy je v Praze plánovaná tradiční Birell Grand Prix na 5 a 10 kilometrů. „Celý víkend bude v novém konceptu Running Games,“ plánuje Capalbo.

Praha běžcům nabízí krásné výhledy.

RunCzech

Jak vypadá situace s Volkswagen Maratonem Praha? Původně byl termín ohlášen na 2. května. Pokud by se i on přesouval na podzim, ztratil by tím benefit pro množství běžců včetně českých es Marcely Joglové či Evy Vrabcové v podobě možnosti kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu.

„Prosíme všechny ještě o trpělivost. Jsme v kontaktu s lokálními i mezinárodními autoritami, jednáme s World Athletics, Českým atletickým svazem, Národní sportovní agenturou, hygienickými stanicemi, ministerstvem zdravotnictví a mnoha dalšími. Snažíme se společně najít cestu, jak uspořádat bezpečný závod i v této době,¨ vzkazuje Capalbo.