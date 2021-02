Maslák ještě zrychlil a vyhrál i mítink v Ostravě. Přišla také další česká vítězství

Čtvrtkař Pavel Maslák vyhrál halový atletický mítink Czech Indoor Gala v Ostravě. Časem 46,22 sekundy se posunul do čela letošních evropských tabulek. Ve srovnání s pátečním vstupem do sezony v Karlsruhe byl trojnásobný halový mistr světa i Evropy o 77 setin rychlejší. Další česká vítězství v Ostravě zaznamenali koulař Tomáš Staněk vrhem 20,94 metru a dálkař Radek Juška za 790 centimetrů. Filip Sasínek a Jan Friš v závodě na 1500 metrů splnili limit pro halové mistrovství Evropy v Toruni.

Maslák si vzal na čtvrtce zpět pozici české jedničky. V Ostravě nedal soupeřům včetně největšího domácího konkurenta Víta Müllera šanci. K mantinelu seběhl jako první a vedoucí pozici udržel. "Bylo to plynulé, zrychlené tak akorát a šlo to vidět na tom závěrečné čase. Myslím si, že mi to jelo docela dobře celou trať. Ve finiši mi chyběli diváci, kteří by mě hnali k ještě lepšímu času," řekl České televizi.

Vedl si lépe takticky než v Karlsruhe. "Tam jsem měl po trati hodně sil, ale běžel jsem pomalu, protože jsem tam neměl prostor. Dnes jsem seběhl první, prostor tam měl a bylo to znát na tom čase," radoval se.

Další český rekordman Staněk rozhodl koulařskou soutěž prvním pokusem dlouhým 20,94 metru. Pak už se nezlepšil a nepřiblížil se výkonu 21,48 z úvodního startu sezony ve Stromovce. Přesto zvítězil o 27 centimetrů před Mostafou Amrou Hassanem z Egypta. "První pokus byl úplně z místa, na to jsou ty metry skvělý. Ale pak na otočku to bylo zatažený, ani nevím čím. Měl jsem tuhý nohy, takže to úplně nešlo," litoval bronzový medailista z posledního HME, kterému se technicky úplně nedařilo.

Halový vicemistr Evropy z Prahy 2015 Juška měl tři platné pokusy a vměstnal je to devíti centimetrů. Nejdéle dolétl v závěrečné sérii, kdy zapsal 790 centimetrů.

Dvě setiny dělily od vítězství na šedesátce Jana Velebu, který se výkonem 6,67 sekundy podělil o druhé místo s Polákem Dominikem Kopečem. Loňský ostravský triumf obhájil Brit Oliver Bromby. "Mám smíšené pocity, po rozběhu jsem byl namlsanej a věřil jsem si na lepší čas kolem těch 6,65. Brombymu se ale povedlo finále líp než mně. Ale jsem samozřejmě spokojený. Druhé místo na takovémhle závodě je super," řekl čtyřiatřicetiletý Veleba, jenž si na konci ledna ve Stromovce vyrovnal osobní rekord 6,65 sekundy.

Útok na limit pro vrchol evropské halové atletické sezony se vydařil českým mílařům. Bronzový medailista z HME 2017 Sasínek odtáhl závod a posunul si halové osobní maximum na 3:39,75. Skončil třetí. "Jsem nadšený z toho času. Je to pro mě první patnáctka sezony, takže pro mě velké uspokojení. Trošku jsem dojel na to, že jsem to tahal. Ale je dobré si to takhle na začátku sezony vyzkoušet. Doufám, že mi to karma vrátí," řekl. Vedle něj se pod požadovaný výkon 3:45 s přehledem dostal i pátý Friš, jehož nový osobní rekord má hodnotu 3:40,38.

Osobní maxima si vylepšili i oba čeští půlkaři. Tentokrát byl z nich lepší Filip Šnejdr, který doběhl druhý za Britem Jamiem Webbem v čase 1:46,63. Tím se posunul na čtvrté místo tuzemských historických tabulek před Lukáše Hodbodě, jenž skončil třetí v čase 1:46,93.

Czech Indoor Gala, mezinárodní halový atletický mítink v Ostravě: Muži: 60 m: 1. Bromby (Brit.) 6,65 2. Veleba (ČR) a Kopeč (Pol.) oba 6,67 ... 7. Krsek 6,81 8. Stromšík (oba ČR) 6,82 400 m: 1. Maslák (ČR) 46,22 2. Dos Santos (Portug.) 46,64 3. Müller 46,65 ... 5. Desenský 46,99 6. Lehar 46,53 8. Šorm (všichni ČR) 47,73 800 m: 1. Webb (Brit.) 1:46,45 2. Šnejdr 1:46,63 3. Hodboď (oba ČR) 1:46,93 1500 m: 1. Szögi (Maď.) 3:39,28 2. Grethen (Luc.) 3:39,49 3. Sasínek 3:39,75 ... 5. Friš 3:40,38 13. Kotyza (všichni ČR) 4:01,15 Výška: 1. Ivanov (Bulh.) 221 2. Štefela (ČR) 3. Bakosi (Maď.) oba 217 ... 6. Bahník (ČR) 213 Dálka: 1. Juška (ČR) 790 2. Banigo (Brit.) 759 3. Róžaňski (Pol.) 758 ... 7. Bystroň 732 9. Navrátil (oba ČR) 661 Koule: 1. Staněk (ČR) 20,94 2. Hassan (Eg.) 20,67 3. Szyszkowski (Pol.) 20,05 Ženy: 60 m: 1. Samuelová (Niz.) 7,28 2. Jeftimovová (Bul.) 7,33 3. Adameková (Pol.) 7,38 4. Pírková 7,44 5. Kubíčková 7,53 6. Kožuškaničová 7,62 ... 8. B. Dvořáková (všechny ČR) 7,65 400 m: 1. Bolingová (Belg.) 52,89 2. Vasilíuová (Řec.) 52,96 3. Petržilková 53,67 ... 5. Hofmanová (obě ČR) 54,07 1500 m: 1. Bahtová (Švéd.) 4:15,88 2. Wagnerová-Gyürkesová (Maď.) 4:16,14 3. Mezuliáníková (ČR) 4:16,32 60 m př.: 1. Skrzyszkowská (Pol.) 8,02 2. Nesteriucová (Rum.) 8,15 3. Lavinová (Ir.) 8,18 ... 7. Štolová 8,21 8. Jiranová (obě ČR) 8,22 Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470 2. Maláčová (ČR) 443 3. Bernsteinová (Izr.) a Švábíková obě 435 ... 6. Pöschlová (obě ČR) 380