Rekord pro syna? Jen ať si zaběhne svůj, vtipkuje Sasínek. Proč vybral neobvyklé jméno?

Před měsícem jste se stal tátou syna Kaapa, tak váš rekord je tak trochu i pro něj?

Jen ať si udělá svoje osobáky, tenhle je můj… (úsměv)

Je pravda, že vaše partnerka Kristiina Mäki drží české rekordy na 2000, 3000 i 5000 metrů, takže genetickou výbavu bude mít pro běh výbornou…

Když bude sportovec, tak jen dobře. A když bude atlet, aspoň má koho překonávat…

Jméno Kaapo vymyslela vaše partnerka, rodačka z finského Seinäjoki?

To byl původně můj nápad. Chtěla, abych vybral finské jméno a Kaapo mi padlo do oka nejdřív trochu ze srandy. Ale když jsme to pak probírali, přišlo nám fajn. Ve finštině je to domácká verze jména Gabriel, takže je tam i rodinná spojitost a aspoň bude v Česku vidět.

Jak teď zvládáte odpočívat mezi závody a tréninky?

Trochu se mi změnil režim, ale kupodivu je to lepší, protože chodím dřív spát, o něco dřív se probouzím a stíhám toho daleko víc. Pro mě je to spíš přínos.

Takže si roli tatínka užíváte naplno?

Určitě. I doma je daleko teplejší atmosféra. Ne, že by předtím byla špatná, ale radost je tam cítit ve vzduchu, vždycky se těším z tréninku domů.

Filip Sasínek při závodě na 1500 m v Ostravě.

ČAS - Adolf Horsinka

Jak zvládáte vaší partnerce pomáhat s péčí o syna?

Myslím, že zvládám. Ze začátku pro mě bylo trochu překvapení, co všechno se kolem něj musí dělat, jak na malé dítě správně sahat, když je tak křehké… Ale už jsem si zvykl a je to paráda.

Paráda to byla ve vašem podání i na dráze, přitom o víkendu jste v Praze nedoběhl.

Tam mě rozhodila kolize se soupeřem, trochu mi zkratovala hlava a závod jsem pustil. Ale už jsem se zjevně oklepal a těším se na další starty.