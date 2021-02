Koulař Staněk vyhrál v Nehvizdech, vedl si lépe než v Ostravě

Z Ostravy se do městyse nedaleko Prahy přesunuli také Egypťan Mostafa Amr Hassan a Lucemburčan Bob Bertemes. Český rekordman znovu oba porazil. Dvakrát atakoval vlastní loňský rekord mítinku 21,23 metru, kterému se ve třetí sérii přiblížil na dva centimetry a v závěrečném vrhu na jeden.

Oba nejdelší pokusy dopadly velmi blízko levého okraje výseče. Technicky nebyly úplně povedené.

"Nedokážu tu formu prodat, přejelo mi to přes prsty. Zatím to nevypadá tak, jak by mělo," posteskl si Staněk v rozhovoru na ploše. Jeho sezonním maximem zůstává výkon 21,48 z halové atletické ligy ve Stromovce.