Maslák si ke třicetinám nadělil šestý český halový titul na 200 metrů

Celkově je to jeho deváté individuální zlato z halového mistrovství republiky. "Jsem rád, že dneska se docela dařilo nejen mně, ale i ostatním závodníkům. Čtvrtkaři běželi famózně, což mi neskutečně zlepšilo náladu před tím závodem," řekl Maslák v rozhovoru na ploše.

V závodě na 400 metrů se dva jeho kolegové z Dukly dostali pod 47 sekund. Zvítězil Vít Müller v osobním rekordu 46,31. Radovat se ale mohl i stříbrný Patrik Šorm, který se výkonem 46,58 dostal před Michala Desenského na třetí místo letošních českých tabulek a zajistil si start v individuálním závodě na HME v Toruni.

Teprve druhou čtvrtku v sezoně běžela nejlepší Češka Lada Vondrová, která si vylepšila sezonní maximum na 52,20. Před rokem byla na domácím šampionátu ještě bezmála o čtyři desetiny rychlejší. "Čekala jsem víc, chtěla jsem víc. Čas 52,20 je takový, za který teď už nemůžu být spokojená. Určitě to mělo být lepší," řekla na facebookového profilu atletického svazu.

Přibrzdil ji na začátku února zvrtnutý kotník při tréninku, kvůli kterému přišla o ostravský mezinárodní mítink Czech Indoor Gala i závod v dějišti HME Toruni, kde si chtěla vyzkoušet start v evropské konkurenci. "Naštěstí to nebylo nic vážného, ale měla jsem desetidenní výpadek a bylo to znát na té druhé dvoustovce," doplnila Vondrová.

Sasínek nezaváhal

Patnáctistovku vyhrál podle očekávání novopečený český rekordman Filip Sasínek (3:46,15). Bronzový medailista z HME 2017 se v úvodu roku stal otcem a dostal se do životní formy. "Má na to vliv ta pohoda i ten trénink, hlava si trochu sedá. I když včera ta trojka zazlobila," řekl pětadvacetiletý běžec.

Závod na 3000 metrů v sobotu v Ostravě nedokončil. "Chtěl jsem zkusit limit. Ale bohužel jsem neodhadl tu únavu, která ve mně byla. Těch 600 metrů před cílem mi došlo a už nebyla žádná energie," vysvětlil.

Jeho partnerka Kristiina Mäki se kvůli mateřským povinnostem nemohla zúčastnit patnáctistovky, na které suverénně obhájila titul Diana Mezuliáníková (4:20,24).

Vystrk zaskočil favority

Překvapením skončila mužská osmistovka. Do očekávaného duelu Filipa Šnejdra s Lukášem Hodboděm promluvil Tomáš Vystrk. Na cílové pásce byl o tisíciny rychleji než Šnejdr a v čase 1:48,75 vyhrál.

Do dálkařské soutěže nenastoupil český rekordman Radek Juška. Jeho absence využil k zisku titulu domácí Jakub Bystroň (744). Volnou cestu k šestému halovému titulu měla výškařka Michaela Hrubá, protože po prvním neúspěšném pokusu na 180 centimetrech odstoupila úřadující venkovní šampionka Bára Sajdoková.

Hrubá zvítězila výkonem 184 centimetrů, k limitu pro HME v Toruni jí chybělo sedm centimetrů. "Boj o limit to nebyl. Myslím, že to by spíš boj s technikou. Doufám, že v létě to bude lepší, času máme dost," řekla závodnice, která se v den svých 23. narozenin v počtu halových výškařských titulů vyrovnala rekordmance Zuzaně Kováčikové-Hlavoňové.