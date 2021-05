Narodil se 26. listopadu v Lanškrouně do nesportovní rodiny, on sám však byl v mládí velmi aktivní, věnoval se atletice, basketbalu, karate, ale hlavně fotbalu, který hrál až do třinácti let. Těžká zlomenina nohy mu však cestu do profesionální kopané zastavila.

V atletice a konkrétně desetiboji mladý Roman nevynikal a poměrně dlouho mu trvalo, než dokázal překonat vysněných 8000 bodů. Zlom v jeho výkonnosti nastal po přesunu do Dukly Praha, kde strávil vojnu.

Pod trenérem Zdeňkem Váňou více trénoval a výsledky se brzy dostavily.

Syn Dukly dobývá svět

Hranici 8000 bodů poprvé překonal v roce 1996, v následujících letech vyhrál Univerziádu a vybojoval medaili na halovém mistrovství světa i Evropy. Na olympijské hry v Sydney 2000 již odjížděl jako velký favorit na zlato.

K tomu byl nakonec nesmírně blízko, když o vítězství jeho velkého rivala Erkiho Noola rozhodla velmi kontroverzní situace v diskařském sektoru. Slavný Estonec během svého nakonec jediného platného pokusu přešlápl, rozhodčí však své rozhodnutí později změnili, a Šebrle se tak nakonec musel spokojit se stříbrem. I to byl samozřejmě obrovský úspěch.

Devět tisíc a nový rekord

Do dějin atletiky se Roman Šebrle nesmazatelně zapsal 27. května 2001 v rakouském Götzisu, kde podal svůj životní výkon a 9026 body nejen že překonal dosavadní světový rekord svého kolegy Tomáše Dvořáka, ale stal se také prvním desetibojařem, který se dostal za hranici devíti tisíc bodů v historii.

Šebrlemu slunné víkendové počasí na západě Rakouska náramně sedlo - vedle světového rekordu zde ve třech disciplínách předvedl nejlepší výkon kariéry.

Rekordy Romana Šebrleho

Disciplína Světový rekord (Götzis) Osobní rekord 100 m 10,64 s 10,64 s (Götzis 2001) Dálka 811 cm 811 cm (Götzis 2001) Koule 15,33 m 16,47 m (Kladno, 2007) Výška 212 cm 215 cm (Götzis, 2000) 400 m 47,79 s 47,76 s (Götzis, 1999) 110 m

překážek 13,92 s 13,68 s (Halle, 2001) Disk 47,92 m 49,46 m (Praha, 2009) Tyč 480 cm 520 cm (Turnov, 2003) Oštěp 70,16 m 71,18 m (Ósaka, 2007) 1500 m 4:21,98 4:21,98 (Götzis 2001) Celkem 9 026 bodů 9 326 bodů

Světový rekord držel Šebrle dlouhých jedenáct let. V roce 2012 ho výkonem 9039 bodů překonal Ashton Eaton, který hranici devíti tisíc bodů pokořil ještě o tři roky později. V současnosti vévodí historickým tabulkám Francouz Kevin Mayer (9126 bodů).

"Nejlepší sportovec na světě"

Do Athén přijel Šebrle jako dvojnásobný halový mistr světa, ve sbírce již měl i zlato z halového i venkovního mistrovství Evropy a sám moc dobře věděl, že chce útočit na olympijský triumf. Jeho největšími soupeři byli v roce 2004 mladý Američan Clay a Kazach Karpov.

Právě druhý jmenovaný ještě po sedmé disciplíně vedl, na řadu však přišel skok o tyči a hod oštěpem. Šebrle ve zmiňovaných disciplínách zazářil a závěrečnou patnáctistovku si již užíval.

Rodák z Lanškrouna vyhrál olympijské zlato výkonem 8893 bodů, kterým současně vytvořil stále platný olympijský rekord. V roce 2016 ho vyrovnal Ashton Eaton.

Po vítězství na olympiádě chyběla Šebrlemu už jen zlatá medaile z venkovního mistrovství světa, která mu dlouho unikala. Kompletní medailovou sbírku z vrcholných akcí nakonec dokonal na mistrovství světa v Ósace v roce 2007.

Český desetibojař, který vynikal hlavně svou konzistencí a který v podstatě neměl žádnou slabou disciplínu, závodil až do olympiády v Londýně 2012, kde vzdal po první disciplíně. Kariéru ukončil jako jediný desetibojař v historii, který čtyřicetkrát překonal hranici 8000 bodů a dvacetkrát 8500 bodů.

Přehled mezinárodních úspěchů Romana Šebrleho

Úspěch Medaile a roky Olympijské hry Zlato (2004), stříbro (2000) Mistrovství světa Zlato (2007), stříbro (2003, 2005) Halové MS Zlato (2001, 2004), bronz (1999, 2003, 2006) Mistrovství Evropy Zlato (2002, 2006) Halové ME Zlato (2002, 2005, 2007), stříbro (2000), bronz (2009, 2011). Univerziáda Zlato (1997)

Roman Šebrle byl pětkrát v řadě zvolen českým Atletem roku, v roce také vyhrál anketu Sportovec roku. Po triumfu na olympiádě v Aténách byl povýšen do hodnosti majora.

Manželka, děti a práce moderátora

Slavný desetibojař si v říjnu roku 2000 vzal za manželku bývalou čtvrtkařku Evu Kasalovou, se kterou má dvě děti - syna Štěpána a dceru Kateřinu.

Po skončení kariéry plánoval profesionální dráhu golfisty, nakonec se stal moderátorem zpravodajské relace televize Prima. Od května 2020 moderuje zpravodajství na stanici CNN Prima News.