Deset hodin v autobuse před závodem? Budu čerstvý, ujišťuje český rekordman

„Nijak si to nepřipouštím, po příjezdu jsme se vyspali, ve středu proběhli a do šampionátu vstoupíme čerství,“ hlásí čerstvý halový český rekordman na patnáctistovce, který do šampionátu vstoupí hned v dnešním kvalifikačním bloku (od 18.55 na ČT sport).

Patnáctistovka má v Toruni jasného favorita, však dvacetiletý Jakob Ingebrigtsen vede světové tabulky s náskokem přes dvě a půl sekundy před dalším Evropanem.

Filip Sasínek i Jan Friš se v Toruni představí už ve čtvrtek.

ČAS - Adolf Horsinka

„Je pravda, že když on poběží na pohodu, tak to bude na úrovni našich osobáků,“ s úsměvem říká Sasínek na adresu nejmladšího z tria rychlých norských bratrů, jenž chce v Polsku útočit na titul i na 3000 m.

Sasínek je v tabulkách sedmý, povzbuzen nejrychlejším časem české historie právě z haly v Toruni. „Vím, že to mám v nohách a nemusím se bát rychlého běhu ani finiše,“ říká pětadvacetiletý běžec, jemuž k letošní pohodě pomáhá i lednové narození syna Kaapa.

„Určitě to nějakou roli hraje, je v tom i kvalitní kontinuální trénink, dva roky jsem nebyl zraněný, navíc jak se teď tolik nemohlo závodit, dalo se víc trénovat a chystat na důležité závody,“ vypočítává.

Na posledních dvou halových ME byl třetí a čtvrtý, závody pod střechou mu sedí. „Dřív jsem měl halu radši, teď mi přijde, že tam pro mě není moc místa, musím se víc žďuchat, ale jsem na to připravený,“ ujišťuje svěřenec Antonína Slezáka.