Nový světový rekord! Australské babičky předvedly úctyhodný počin

Nikdy není pozdě na to překonávat světové rekordy. Tímto heslem se řídily seniorky z atletického klubu ACT Masters v australské Canbeře. Přestože jim je všem přes 80 let, nedávno stanovily nový nejlepší světový čas ve štafetě na 4x800 metrů. Pochopitelně ve své věkové kategorii. „Byla to tvrdá práce. Nevěřily jsme, že to dokážeme, ale povedlo se. Jsme opravdu šťastné,“ řekly ke svému úctyhodnému počinu sportovkyně.