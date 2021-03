V britské výpravě z HME atletů v Toruni se rozšířil koronairus

V britské výpravě, která byla na začátku března na atletickém halovém mistrovství Evropy v Toruni, se rozšířil koronavirus. Po pozitivním testu jednoho člena doprovodu bezprostředně po příletu z Polska byl zbytek členů týmu poslán do izolace. Testy odhalily dalších devět nakažených včetně elitní tyčkařky Holly Bradshawové, bronzové medailistky z HME. Nákaza se po vrcholné akci této halové sezony objevila i v dalších týmech.

Většina britské výpravy, v níž bylo 46 atletů, cestovala jedním letadlem z Varšavy. Na palubě byl i první člen týmu, u kterého testy odhalily nákazu covidem-19. Do desetidenní izolace zamířila nejen tato skupina, ale i členové výpravy, kteří se na britské ostrovy dopravovali jinak. Nakažených v posledních dnech přibylo zatím na deset. Testování pokračuje.

Podle deníku The Times se devět pozitivních případů objevilo také v nizozemském týmu. Čtyři ukrajinské běžkyně podle serveru insidethegames musely zůstat v Polsku v karanténě po pozitivním testu tří z nich před odletem. Čtvrtá nemohla odjet, protože s jednou nakaženou bydlela na pokoji. Stejná situace postihla dva členy francouzského týmu.

Halové mistrovství Evropy v Toruni se uskutečnilo od 4. do 7. března. Bylo prvním atletickým šampionátem od mistrovství světa v Dauhá v říjnu 2019. Kvůli pandemii koronaviru se konalo v bublině s pravidelnými testy, izolací účastníků od okolí a rouškami všude s výjimkou závodů. Do haly nesměli diváci. Ani to nákazám nezabránilo.