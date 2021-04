Děsivá zpověď olympijského šampiona Kozakiewicze! Prošel si peklem

Vzpomínáte? Atletičtí pamětníci zajisté, přestože už uplynulo více než čtyřicet let. Na olympijských hrách v roce 1980 sebral polský tyčkař Wladyslaw Kozakiewicz sovětským borcům přímo v jejich metropoli Moskvě zlato a svůj triumf navíc ozdobil tehdejším světovým rekordem 578 cm. A když na něho zklamaní domácí diváci z tribun stadionu v Lužnikách pískali, odpověděl jim obscénním posunkem, který vešel do dějin. Sověti chtěli novopečeného šampiona za nesportovní chování diskvalifikovat, ale polští funkcionáři gesto vysvětlili svalovou křečí...

Dvojnásobný halový mistr Evropy, bouřlivák a fenomén světové tyčky 70. a 80. let minulého století však neměl na růžích ustláno, vinou násilnického otce prožil po přestěhování rodiny z litevského Šalčininkai do Gdyně strastiplné dětství. V nedávno zveřejněné biografii se o podobných zkušenostech z mládí rozhovořila i legenda českého dostihového sportu Josef Váňa. A také z Kozakiewiczova příběhu, o který se rozhodl podělit v interview pro portál polské verze Eurosportu, mrazí.

„Hodně pil a byl to hrubián. Když třeba kráva nechtěla jít, vzal klacek a tak dlouho ji mlátil přes hlavu, až dosáhl svého. A stejně se choval i k nám doma. Po svatbě, existuje fotografie mé matky, byla tehdy mladá, snad osmnáct let. Nemá na ní zuby. Vymlátil jí je," přiblížil 67letý Kozakiewicz s odstupem času brutální praktiky svého otce. „Pochopitelně jsme se ji snažili bránit, já i můj bratr Edek, jenž byl o pět let starší. Ale neměli jsme proti němu šanci. Rozzuřil se a slízli jsme to i my."

V roce 1985 emigroval Kozakiewicz do tehdejšího Západního Německa a vzpomíná na okamžik, kdy u něho byla matka na návštěvě a dozvěděli se, že despotický otec zemřel.

„Řekla tehdy jediné slovo - konečně. Moje nejmilejší matka, nejhodnější žena na světě. Představte si, kolik bolesti a utrpení si musela prožít," dodal polský olympijský vítěz s tím, že svého otce nikdy neměl rád. I ve biografii s názvem "Wladyslaw Kozakiewicz - neříkejte mi, jak mám žít" z roku 2013 přiznal, že se ho jen bál. „Nikdy jsem nenavštívil jeho hrob. Za všechno to zlo, co mé matce způsobil."