Sexy slovenská atletka ladí formu na Tokio. Takhle na sobě maká

Loňský rok 2020 by řada lidí nejraději vyškrtla ze svého života, pro jednadvacetiletou krásku to byl nejúspěšnější rok v její dosavadní kariéře. Stala se totiž hned sedminásobnou slovenskou rekordmankou – na 400 m překážek zaznamenala rekordy dva mezi ženami, čtyři v kategorii do 23 let a ve stejné kategorii dokonce vytvořila i slovenský rekord na 200 m.

Čeští fanoušci si ji mohou pamatovat ze Zlaté tretry v Ostravě, kde zaběhla skvěle 300 metrů překážek, na kterých svým finišem zaběhla nejen nejlepší slovenský výkon historie, ale i pátý na světě. Nyní Zapletalová poctivě v Chorvatsku trénuje na svůj první start v letošní sezoně, kterým bude smíšená štafeta na 4x400 metrů překážek na neoficiálním MS štafet v Polsku. Na začátku roku na sobě makala na slunném Tenerife.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Emma Zapletalova (@emmazapletalovaa)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Emma Zapletalova (@emmazapletalovaa)

Slovenka se se svými kolegy bude snažit vybojovat postup na Olympijské hry v Tokiu. Na ty se bude snažit kvalifikovat i sama a nemělo by být pochyb o tom, že se jí to podaří. Už jednou totiž olympijský limit splnila, ba dokonce i o 21 setin překonala, žel se to stalo v čase, kdy byl kvalifikační proces přerušený.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Emma Zapletalova (@emmazapletalovaa)