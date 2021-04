Světový rekordman po pádu na finanční dno bojoval o život: Mám noční můry

Jako jediný skokan do výšky v historii získal medaili na třech olympiádách za sebou, býval světovým rekordmanem a ve sbírce má také zlato z mistrovství světa. Kromě sportovní slávy však švédský rebel Patrik Sjöberg proslul také různými skandály a turbulentním soukromým životem. Hvězda přelomu osmdesátých a devadesátých let se nedávno dostala na finanční dno a před pár dny dokonce i do vážných zdravotních problémů.