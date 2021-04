Právník Drahotové věří, že má důkaz. Nedopovala a brzy to prokážeme!

Českou atletiku zasáhla kauza v úterý ráno, kdy Štovíček oznámil, že Drahotová měla pozitivní test vzorku odebraného v létě 2018 krátce předtím, než se stala v Berlíně vicemistryní Evropy. Jeho informaci posléze potvrdil Český atletický svaz i Antidopingový výbor ČR (ADV).

Jenže zveřejněna nebyla látka, kterou měla Drahotová užít, v dopise adresovaném atletce bylo uvedeno jen to, že spadá do skupiny anabolik, za což se udělují až čtyřleté tresty.

Po několika dnech Šťovíček zjistil, že se má jednat o zvýšenou hladinu testosteronu a jeho tzv. prekurzorů. „Jsou to jakési stavební kameny testosteronu, tedy látky, které přirozeně produkuje lidské tělo,“ říká.

Podle tajemníka ADV Tomáše Vávry byl prohřešek odhalen na základě biologického pasu, který monitoruje případné nepřirozené výkyvy v množství látek v těle sportovce.

„Může se jednat o projevy nějaké nemoci nebo poruchy. Konzultujeme celou záležitost s odborníky, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že je velice odvážné sportovkyni na základě tohoto nálezu obvinit z dopingu,“ tvrdí Štovíček. „Pro mě osobně je to důkaz toho, že Anežka nedopovala. Věřím, že to brzy prokážeme a její jméno očistíme,“ dodává.

Ředitelka nereaguje

Šťovíček se pozastavuje i nad komunikací ze strany ADV, který nechtěl sdělit detaily provinění. Sám se je podle svých slov dozvěděl neformální cestou. „Již několik dní se snažíme kontaktovat Antidopingový výbor ČR, abychom zjistili, z čeho přesně Anežku viní a jaké důkazy předkládá. Bezúspěšně. Paní ředitelka Volková nezvedá telefony, neodpovídá na vzkazy ani na e-maily,“ uvedl.

„Se spravedlivým procesem to nemá nic společného. ADV hraje mrtvého brouka, který nereaguje, ani když do něj strčíte. Mrzí mě to, jsme připraveni spolupracovat a nález vysvětlit, ale s tímto přístupem to nejde. Je to překvapivé u státní organizace, která je financovaná z peněz daňových poplatníků,“ prohlásil Štovíček, jenž v minulosti v obdobných kauzách úspěšně zastupoval například cyklistu Romana Kreuzigera nebo kajakáře Jana Štěrbu.

Tótha už očistili

Kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu byl v minulosti vyšetřován i slovenský chodec, olympijský vítěz a mistr světa Matej Tóth, ale také byl očištěn.

Drahotová před berlínským šampionátem prožívala složitější období, prošla si únavovou zlomeninou nohy, v hlavě měla myšlenky i na konec kariéry, když se jí nedařilo a před vrcholnými závody bojovala se snižováním váhy. Šampionát byl ale ve znamení jejího návratu mezi elitu.

Teď je odhodlaná udělat vše proto, aby smazala hrozící kaňku na úspěšné kariéře. Nyní spolu se Šťovíčkem žádá o přezkoumání B vzorku a laboratorní dokumentaci, což je zpoplatněno částkou přes 700 euro.