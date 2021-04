Druhý maratonec historie Bekele nepoběží kvalifikaci na OH, nesouhlasí s ní

Trojnásobný olympijský vítěz na dráze a druhý nejrychlejší maratonec historie Kenenisa Bekele se nezúčastní národní olympijské kvalifikace. Nesouhlasí se změnou kritérií. Původně měly o složení etiopského týmu pro hry v Tokiu rozhodovat výkony v kvalifikačním období, nyní by to měl být sobotní kontrolní závod na 35 kilometrů v Sebetě. Hlavní trenér etiopských maratonců Haji Adilo nedávno řekl, že do Tokia pojedou tři nejrychlejší ze sobotního závodu.

Na jeho startu ale Bekele nebude, i když je zdravý. Oznámil to v dopise zaslaném národní atletické federaci. Právě v kvalifikačním období do Tokia totiž zaběhl v Berlíně 2019 čas 2:01:41, kterým zaostal o pouhé dvě sekundy za světovým rekordem Keňana Eliuda Kipchogeho. To byl jeho poslední maraton. Měl se loni na podzim v Londýně utkat s Kipchogem při tamním maratonu pro elitu, ale kvůli zranění lýtka se na poslední chvíli odhlásil.

Nyní je podle vlastních slov stoprocentně fit, ale test na 35 kilometrů nehodlá běžet také proto, že je příliš blízko olympijskému maratonu v Sapporu. Oba závody dělí čtrnáct týdnů. Bekele požádal etiopskou federaci, aby zvážila při určování nominace i jiná kritéria než výsledek národní kvalifikace, uvedl server LetsRun.com.

Na olympijských hrách by osmatřicetiletý Bekele rád závodil. Mohl by se stát prvním vytrvalcem od Emila Zátopka, který by získal olympijské zlato na dráze i na silnici. Zatímco legendární Čech to dokázal v Helsinkách 1952 při jediné olympiádě, Bekele má dva olympijské triumfy z dráhové desítky a jedno vítězství ze závodu na 5000 metrů z olympijských her 2004 a 2008.