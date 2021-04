Bitva na dvou frontách! Malíková se chystala na maturitu, teď jede bojovat o účast v Tokiu

Elitní atletický štafetový mítink World Relays, který je o víkendu na programu v polském Chorzówě, dává českým atletům velké šance zabojovat o účast na letošních olympijských hrách v Tokiu. Ve smíšené štafetě půjde do akce také mladá česká čtvrtkařka Barbora Malíková. Ta trénovala na mítink na Kanárských ostrovech, aktuálně se pak doma chystala na praktickou část maturity. „Bylo to náročné, musela jsem skloubit učení s přípravou na důležité závody," uvedla talentovaná česká reprezentantka v tiskové zprávě pro média.

„Příprava proběhla celkem dobře, naběhali jsme to, co jsme měli. Nebylo sice úplně ideální počasí, ale poprali jsme se s tím," hodnotí období, kdy se připravovala ve Španělsku. Na to, jaká je forma, je prý brzy. To mohou ukázat jen zaběhnuté časy na závodech. „Ale forma by měla být a bude se mi závodit dobře. Věřím, že by forma mohla nastat a já bych si mohla třeba zaběhnout nějaký osobáček," navnadila fanoušky Malíková před cestou do Chórzowa.

Tam by měly mít české štafety trochu usnadněnou práci v tom, že na akci nebude startovat celá řada silných soupeřů. Účast odřekly štafety USA, Jamajky, Austrálie, Kanady, Trinidadu a Tobaga, i když jde o mítink, který nabízí možnost kvalifikovat se na OH do Tokia. Jenže obavy z nákazy koronavirem byly velké, problematické by bylo i cestování do Evropy a s tím spojená karanténa.

„Moc se dopředu nekoukám, kdo tam běží a jestli máme velkou nebo malou šanci. Ale co vím, tak tam nemá být Amerika, Tobago a Jamaica, tedy velké státy, které i kdyby snad nechtěly, tak se na olympiádu ve smíšené štafetě dostanou, protože mají fakt kvalitní čtvrtkaře," usmála se Malíková, když se zamýšlela nad tím, jaká konkurence ji v Polsku čeká.

„O to lépe pro nás, že bychom se mohli dostat dál Když budeme do osmého místa tuším, tak máme v Tokiu jisté místo. Uvidíme, je to ale větší šance se tam dostat. Já to beru pozitivně v tom směru, že tam teď nebudou tyhle velké země," prohlásila Malíková.

A měla pravdu. Na OH je kvalifikovaných osm nejlepších štafet z MS v Dauhá. K tomu si zajistí místo země, které skončí v první osmičce na World Relays a ještě neměly místo jisté. Zbytek do šestnácti účastníků v každé disciplíně se bude dobírat na základě výkonů. České štafety tak každopádně mají nyní větší šanci na přímý postup. „Věřím, že to bude celé nakonec v náš prospěch. Že se s tím popereme a zmákneme to. Budeme se snažit o co nejlepší umístění, dám do toho sto procent a třeba to vyjde," věří mladá česká atletka.

Jak budou české štafety úspěšné bude jasné v neděli večer.