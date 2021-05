Proč končím? Osobní důvody, říká loučící se šéftrenér. Plány se mu realizovat nepodařilo

Proč jste se rozhodl odejít z funkce šéftrenéra?

Byly tam osobní důvody, které bych nechtěl komentovat. Sednul jsem si s předsedou (Liborem Varhaníkem), kde jsme se domluvili, že skončím.

Byla to tedy vaše iniciativa?

Ano.

Litujete teď, že jste se před rokem a půl role šéftrenéra ujal, nebo to byla cenná zkušenost?

Určitě bych to zařadil mezi ty zajímavé zkušenosti a nelituju, že jsem do toho šel. Byla to zajímavá práce, atletiku mám pod kůží, potkal jsem po letech spoustu přátelských lidí, s nimiž se mi dobře spolupracovalo, ale také ty, s nimiž se mi dobře nespolupracovalo.

Nakolik se vám povedlo realizovat vaše představy, s nimiž jste se funkce ujal?

Plány, které jsem měl, se mi realizovat nepodařilo. Ale do detailů bych nerad zacházel.

Hrály roli i výsledky českých atletů, které jak v Dauhá, tak v Toruni až na výjimky nebyly oslnivé?

To ne, vezměte si, kolik akcí za tu dobu proběhlo. Spíš to byla taková marná práce a boj s covidovými opatřeními, zastavením různých akcí, to nemělo se sportem moc společného. Ten rok a půl byl covidem hodně ovlivněn, to cítíme všichni. Udělala se spousta práce, která byla nakonec zbytečná a nebyla vidět, připravovali jsme věci, které se pak zrušily…

Cítil jste podporu od samotných atletů a trenérů?

Jak od koho. I když je ta zpráva o mém konci stará pár hodin, měl jsem spoustu telefonátů a zpráv s pozitivními ohlasy. Ti, kterým udělala radost, volat nebudou… Ale bylo vidět, že některým lidem ta moje vize dávala smysl, když jsem ji s nimi probíral.

Kam vás to táhne teď? Zůstat u atletiky, vrátit se k fotbalu, kde jste byl kondičním trenérem Slavie i reprezentace…

Teď o tom nepřemýšlím. Věnoval jsem té práci dvanáct hodin denně, teď si odpočinu, vrátím se do rodinné firmy, kterou jsem rok a půl zanedbával, a pak uvidím, co bude dál.

Na atletiku se aspoň v roli nezaujatého fanouška vypravíte?

Až pomine ta covidová doba, tak určitě. Ale z Chorzóva (Světové štafety) mám teď tak prošťouraný nos, že si od povinných testů rád dám chvíli pauzu.