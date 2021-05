Lyžařka Johaugová si na desítce zlepšila osobní rekord, limit odolal

O startu v Tokiu by prý Johaugová stejně neuvažovala. "Mým cílem jsou zimní olympijské hry v Pekingu. Bylo to jen kvůli motivaci," řekla dvaatřicetiletá lyžařka, která má z OH zatím jen jednu zlatou medaili ve štafetě z Vancouveru 2010.

Z času měla radost a na svůj výkon byla pyšná. "Od poloviny to bolelo," uvedla Johaugová. Nevyloučila, že by po skončení lyžařské kariéry mohla přejít k atletice. "Bylo by to prima. Mám pocit, že na to mám," dodala.

Både @KarolineBGrvdal og @ThereseJohaug løp fort på Bislett lørdag. Begge forbedret sine personlige rekorder, og Grøvdal var under OL-kravet. Det ble også satt en 🇳🇴 U20-rekord av Adele Henriksen. Vi oppsummerer helga så langt. Foto: @bildbyran https://t.co/FGEU03bQw7 pic.twitter.com/2VsX629cft — NFIF (@Norsk_Friidrett) May 8, 2021

Olympijský limit se povedlo splnit Karoline Bjerkeli Grövdalové. Bronzová medailistka z mistrovství Evropy si rovněž vylepšila osobní rekord na 30:50,84.