V kouli uvidí Zlatá tretra odvetu za HME, na oštěp přijede Andrejczyková

Hvězdný duel slibuje soutěž trojskokanů. Znovu na Zlatou tretru přijede dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Christian Taylor, který výkonem 17,57 metru z roku 2017 drží rekord mítinku. Třicetiletého Američana vyzve reprezentant Burkiny Faso žijící ve Francii Hugues Fabrice Zango. Ten v sobotu v Montpellier skočil 17,40 a dostal se do čela letošních světových tabulek. V lednu v hale jako první překonal osmnáctimetrovou hranici, světový rekord posunul na 18,07 metru.

Do ochozů Městského stadionu ve Vítkovicích bude moci ve středu 19. května přijít díky výjimce zhruba 1500 diváků. Část vstupenek organizátoři darují zdravotníkům, kteří prožívali náročné období při vrcholící epidemii koronaviru v Česku. Do přímého prodeje půjde zhruba tisícovka vstupenek, která se bude prodávat jen na pokladnách v úterý 18. května od 10 hodin do vyprodání. "Je to z toho důvodu, že divák musí mít platný negativní antigenní test nebo doložit certifikát o očkování starší 14 dnů nebo mít potvrzení lékaře o prodělané nemoci ne starší než 90 dnů. Jinak nesmí být na stadion vpuštěn. Přímý prodej omezeného počtu vstupenek je tak zajištěn pro diváky tou nejjednodušší možnou cestou," uvedl technický ředitel mítinku Oldřich Zvolánek.

Vedle testu nebo náhradních variant musí každý divák vyplnit formulář, že nemá žádné příznaky covidu-19. Formulář je ke stažení na webu mítinku. Vstupenky se budou prodávat jen do sektorů označených písmenem B, které jsou naproti hlavní tribuně. Cena vstupenky bude 300 korun.