Chodkyně Ďurdiaková byla na 35 kilometrů při ME družstev devátá, limit nesplnila

Pětatřicetikilometrová distance měla na ME družstev nebo dřívějším Evropském poháru premiéru. Příští rok na světovém šampionátu nahradí padesátku. Debut v takhle dlouhém závodě to byl i pro Ďurdiakovou, která je kvalikovaná na olympijské hry na dvacítce. Na limit 2:54:00 si věřila a prvních deset kilometrů držela požadované tempo, ale pak začala ztrácet. Závodem se protrápila. "Hned od začátku, co jsem rozešla, jsem věděla, že to dneska minimálně nebude lehké. Myslím, že jsem bojovala fakt s každým kilometrem celých 35 kilometrů," řekla po závodě.

Na začátku se vedení ujala vítězka posledního Evropského poháru z roku 2019 na 50 kilometrů Italka Eleanora Giorgiová. Rychle ale dostala dva tresty a s trenérem probírala, jestli má smysl pokračovat. Rozhodilo ji to z tempa a zhruba na dvacátém kilometru se před ni dostala Drisbiotiová. Giorgiová klesla až na čtvrtou příčku, ale pak se vzchopila a nakonec skončila druhá v čase 2:51:05. Bronz získala její krajanka Lidia Barcellaová.

Mužské padesátce dlouho vévodil Němec Karl Junghannss, který měl na 35. kilometru dvouminutový náskok na skupinu pronásledovatelů. Pak ale pětadvacetiletému závodníkovi došly síly. Propadl se až na osmé místo. Vítězný Španěl Marc Tur mu díky svému času 3:47:40 nadělil více než čtyři minuty.

Závod juniorek na 10 kilometrů vyhrála stylem start - cíl Češka Eliška Martínková. Vylepšila si osobní rekord o šest sekund na 45:46 a druhou Adrianu Viveirosovou z Portugalska porazila o minutu a čtvrt. "Myslím, že tam byly ještě síly na lepší osobní rekord. Tím, že jsem měla náskok, tak jsem šla radši na umístění," uvedla.

Odpoledne jsou na programu závody na dvacet kilometrů. Češi budou mít zastoupení jen v tom mužském díky Vítu Hlaváčovi a Lukáši Gdulovi.