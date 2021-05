Kirani James chce v Ostravě vyhrát, bez ohledu na počasí: Řeším jen to, co můžu kontrolovat

V Ostravě poběží sprinter z Grenady potřetí v životě. A na stadion ve Vítkovicích má velmi dobré vzpomínky. V roce 2007 zde získal svou první velkou medaili, když na světovém šampionátu do 17 let skončil v běhu na 400 metrů stříbrný. O šest let později v premiérovém startu na Tretře překonal letitý rekord legendárního Kubánce Alberta Juantoreny.

Rekord Tretry už sice James nedrží, protože mu jej o rok později vzal Američan LaShawn Merritt, to ale usměvavému Grenaďanovi nevadí. „Kdo ví, třeba si jej vezmu zpět," řekl po přesunu z amerického Phoenixu do Ostravy James.

Na letišti v Mošnově přivítal 28letého atleta déšť a chlad. Podobné počasí by mělo doprovázet i středeční program. „To mi nevadí. Počasí pro mě není žádnou překážkou. Řeším jen to, co můžu kontrolovat. A to je můj výkon. Pamatuju si, že na hrách Commonwealthu v roce 2014 byla taky velká zima a zaběhl jsem čas 44,2 sekundy. Podobné je to také na Drake Relays v Iowě, které jsou koncem dubna a bývá tam dost nepředvídatelné počasí," řekl dvojnásobný medailista z olympijských her z Ria a Londýna.

Ty třetí jej čekají letos v červenci v Tokiu. „Z pohledu přípravy na olympiádu je pro mě Ostrava velmi důležitou zastávkou. Po Ostravě mě čeká Diamantová liga v Dauhá a pak se vracím domů trénovat," připomněl James.

V závodě na 400 metrů se potká například s nejlepším českým sprinterem na téhle trati Pavlem Maslákem. „Známe se velmi dobře. Jak z haly, tak ze závodů venku. Velmi těžký soupeř. Těším se," usmál se James.

Diváci s očkováním nebo testem

Vstup diváků na stadion skýtá určitá omezení. Tím hlavním je platný negativní test na covid-19 ne starší 48 hodin. Dle výjimky ministerstva zdravotnictví mohou organizátoři ochozy naplnit do výše deseti procent z celkové kapacity. Vstupenky se budou prodávat od úterních 10 hodin až do vyprodání v pokladnách Městského stadionu.

„Přímý prodej je z toho důvodu, že divák musí mít platný negativní antigenní test nebo doložit certifikát o očkování starší 14 dnů či mít potvrzení lékaře o prodělané nemoci ne starší než 90 dnů. Jinak nesmí být na stadion vpuštěn. Přímý prodej je pro diváky tou nejjednodušší možnou cestou, jak vstupenku získat," vysvětluje technický ředitel mítinku Oldřich Zvolánek.

Cena vstupenky je 300 korun. „Situace je složitá, přesto věříme, že diváci přijdou. Musíme splnit mnoho podmínek, bez nichž bychom Zlatou tretru vůbec nemohli uspořádat. Přítomnost diváků je obzvláště v tomto roce velmi cenná a velmi se na ně těšíme," pozval fanoušky do ochozů ředitel mítinku Jan Železný.