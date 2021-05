Čeká nesmysly. Ale těžkou hlavu si z nich Staněk dělat nesmí

Čeká ho první závod od zlatého triumfu na halovém mistrovství Evropy v Toruni. Koulař Tomáš Staněk v Ostravě nastartuje svoji misi, která by měla vyvrcholit v Tokiu.

V Toruni jste slavil i s natrženým svalem. Stihl jste ho doléčit?

Museli jsme po hale trochu zvolnit a dát nohu dohromady, proto jsem ani zatím tolik neházel otočkou. V hale jsem se vyšťavil víc, než by bylo zdrávo, ale v tréninku to vypadá dobře.

Tradiční jihoafrické soustředění jste tedy zvládl úspěšně a ve zdraví?

Přišlo mi lepší než obvykle, byli jsme tam jen Češi, pár Slováků a místní ragbisti. Dřív by se při dešti všichni seběhli do posilovny a nedalo by se hnout. Teď nebyl problém, jen ti ragbisti měli tendenci se roztahovat, ale pak pochopili, že nemusejí obsadit všechny stroje… (úsměv)

Tomáše Staňka čeká v Ostravě letošní venkovní premiéra.

Jaroslav Ožana, ČTK

Výkon 22,17, jakým už se blýskl na úvod sezony váš polský sok Michal Haratyk, od sebe asi nečekáte.

To ne, ani bych nechtěl na začátku sezony házet tak daleko, do olympiády je času dost. Asi dobře natrénoval a je naštvaný po hale (Staněk ho v Toruni připravil o zlato). Viděl jsem i výkony Američanů, zase budou tahle velká jména předvádět nesmysly, z toho si nemůžu dělat těžkou hlavu, jinak bych to mohl zabalit.

Budete při očekávaném chladnějším počasí opatrný na své svaly?

Jsem připravený, od Ládi Prášila (bývalý koulař, nyní masér) mám tejp, kterým si omotám stehno, vezmu hřejivku a budu doufat, že zrovna na moji šestou hodinu vykoukne sluníčko.