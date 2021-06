Špotáková v Plzni poprvé v sezoně přehodila 60 metrů

"Nakonec to doletělo za 60 metrů, jsem za to ráda, protože už mi pak docházely síly. První pokusy jsem přešlápla, protože jsem myslela, že to je daleko míň, a přitom to bylo přes 59 metrů. To je určitě příslib, že to může letět opravdu daleko. Těch šedesát už byl takový unavený hod, tak doufám, že to na příštích závodech bude lepší," uvedla Špotáková na webu atletického svazu.

"Docela mi to dalo zabrat, musela jsem si fakt máknout, ale už jsem se cítila líp," dodala. Druhou Nikol Tabačkovou porazila o téměř pět metrů.

Porce optimismu pro Barboru Špotákovou. Konečně se dostala přes 60 metrů

V dálce se český rekordman Radek Juška přiblížil na pět centimetrů hranici osmi metrů. V běhu na 200 m se musel spokojit až se třetím místem Pavel Maslák, kterého porazili nejen Jan Jirka, ale i Tomáš Němejc. Jirka vyhrál v protivětru za 20,77 sekundy.

Dálkař Juška splnil český limit pro Tokio. Věří, že mu vyjde i ten ostrý olympijský

Projekt Atleti spolu - Den s českou atletikou byl restartem hromadného sportování všech věkových kategorií po omezeních kvůli koronaviru. Podle atletického svazu, který společnou akci určenou především pro nejmenší podobně jako vloni zorganizoval, se do ní mělo zapojit více než 250 klubů a oddílů a přes 21.000 sportovců v celé republice.