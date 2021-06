Důležitý krok v cestě na olympiádu! Ale nervy tam jsou, říká český rekordman

Jak teď vidíte své olympijské šance?

Doufám, že se to povede. Pomalu, ale jistě se rankingem posouvám, ale mezi těch 32 postupujících lidí mi ještě kousek chybí.

Takže nervozitu necítíte?

Nervy tam trochu jsou, ale ještě mám asi čtyři závody, kde bych se mohlo padnout.

Výkon z Plzně 795 centimetrů vám dodává sebedůvěru?

Jsem spokojený, je tam posun. Ale když se podívám na ranking nebo ten ostrý limit, pořád potřebuju víc. Spíš koukám po áčkovém limitu, abych se tam dostal.

Cítíte, že máte na osm metrů i víc?

Když kouknu na dnešní závod, určitě ano. Jeden pokus mi ulítl, byl trochu větší vítr, přešlap pod pět centimetrů a myslím že to bylo daleko. Možná 810 nebo 815 centimetrů tam bylo.

Co se musí sejít, abyste takový pokus trefil?

Úplně všechno. Počasí bylo super, trochu se točil vítr, kdyby byl stabilnější do zad, bylo by to ještě lepší, ale to bych už chtěl asi moc. Ještě potřebuju vyladit rozběh, aby byl plynulý, pořád se s tím ještě trochu peru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Radek Juška (@radekjuska)

Vybíráte si závody i podle toho, jak jsou bodované?

Určitě se snažím dívat, kde je nejvíc bodů za umístění. Ale bohužel tam žádné závody teď nejsou. Nejlíp bodované bude mistrovství republiky.

To bude tedy váš první vrchol sezony?

Určitě, ale věřím, že bych už v pondělí na Memoriálu Josefa Odložila mohl skočit buď ostrý limit, nebo zase se zlepšit. A když ne, budeme směřovat k největší formě na mistrovství republiky.