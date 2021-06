Českého šampiona zase vyděsila málem uříznutá noha. Po happyendu objímal svého anděla!

Jeho vrstevníci už jsou vesměs v atletickém důchodu, přicházejí jejich nástupci, ale překážkář Petr Svoboda zůstává. Šestatřicetiletý bývalý halový mistr Evropy se při Memoriálu Josefa Odložila znovu připomněl velmi kvalitním časem 13,53 s a oživil své šance na další olympijskou účast. Třináct let po své premiéře pod pět kruhy v Pekingu. Podívejte se na jeho nefalšovanou radost v následujícím videu.

Jeho kariéra je lemována spoustou nejen zdravotních trablů, které téměř vyústily až v amputaci nohy. A achilovka dostala zabrat i v přípravě po kolizi s překážkou na Kanárských ostrovech. „To byla ta noha, kterou mi málem řízli, najednou byla achilovka dvojnásobná. Tam stačí málo, já už lámal hůl, že to je špatné,“ přiznával chmury Svoboda.

Čtyři týdny netrénoval, před dvěma týzačal znovu běhat a do bloků zaklekl teprve na Julisce před závodem. A byl z toho Svobodův nejlepší výkon od roku 2017. „Jestli vůbec stárnu? Já ne, mě opustily jen vlasy,“ žertoval. „Sport je o posouvání hranic. Kdybych poslouchal lidi kolem, tak už tu žádný Svoboda neběhá. Tohle je takový happyend na začátek,“ hlásil.

Petr Svoboda během závodu 100 m překážek v rámci Memoriálu Josefa Odložila.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jsem super šťastný, protože to jsou důležité body do rankingu pro olympiádu. Moc závodů tam pro mě není, tak asi budu muset zaběhnout nějaký nesmysl jako 13,32. Ale buďme realisti… To se dá,“ pousmál se nad hodnotou ostrého limitu český rekordman, který si nikdy nedával malé cíle.

Hned za cílem se nadšeně objal se svou partnerkou, rovněž překážkářkou Kateřinou Kodrovou, která se na Julisce poprvé dostala pod 14 sekund. „Je můj anděl, který při mně stojí od mé životní změny. Nemá to se mnou jednoduché, ale je to nejlepší, co mně v životě potkalo,“ děkoval Svoboda přítelkyni.