Životní série! Český rekordman se naladil na svatbě

Pro spoustu dálkařů zůstane osm metrů nedosažitelnou metou, hranicí, o níž sní celou kariéru. Česká rekordman Radek Juška ji při Odložilově memoriálu překonal hned čtyřikrát v jednom závodě! „Nikdy jsem takovou sérii neměl, to je super,“ jásal dálkař, jehož nejdelší výkon měl punc extratřídy 811 centimetrů. Jak se zrodil? Podívejte se na následující video.

„Bylo teplo, ale doskočiště jsme měli ve stínu a je tady jeden z nejlepších sektorů v Česku,“ pochvaloval si svěřenec Josefa Karase sektor na pražské Julisce. Navíc se mohl spolehnout na podporu diváků, neboť skokané se rozbíhali hned pod tribunou.

Jediné, co mu chybělo k maximální spokojenosti, byl výkon 822 cm. Ten by znamenal ostrý limit a jistotu účasti na olympiádě v Tokiu. Takhle musí Juška spoléhat na postupný progres ve světovém žebříčku, aby se vešel mezi 32 nominovaných dálkařů. Byť je momentálně čtvrtý v letošních evropských tabulkách.

Dálkař Radek Juška během Memoriálu Josefa Odložila.

Vlastimil Vacek, Právo

Další pokus o ostrý limit? „V plánu byl nedělní Memoriál Josefa Sečkáře v Brně, ještě uvidím, jak se domluvím s trenérem, jestli spíš nepřitrénujeme, aby forma stoupala. Pak bych měl další start až na mistrovství Evropy družstev,“ přemítá Juška, který letos už zapsal i čtvrté místo na Diamantové lize v Gatesheadu.

„Ještě by to chtělo nějakou Diamantovou ligu, ale dálku tam máme až 9. července,“ odkazuje na mítink v Monaku. „A závodů je málo, ať projíždím kalendář akcí, jak to jde, nemůžu pořádně nic najít,“ krčí rameny halový vicemistr Evropy z Prahy 2015 s osobním rekordem 831 cm.

„Ale cítím, že všechno jde správným směrem,“ pochvaloval si dálkař, který se na Odložilův memoriál naladil víkendovou návštěvou svatby známých. „Ale nebyl jsem tam moc dlouho, abych byl odpočatý na závody, stejně jsem řídil. Ale s přítelkyní jsme si to užili,“ líčil.

A že by se s partnerkou, sprinterkou Terezou Sekyrovou, inspiroval? „Přítelkyně tak tak nechytla kytici, ale já pak chytil podvazek, tak k tomu možná směřujeme,“ usmál se. „Ale jsme spolu zatím jen přes rok a půl, ještě je trochu čas, i když spolu už tak rok bydlíme,“ doplnil 28letý atlet.