Koronavirus znemožnil africký šampionát atletů, který měl být kvalifikací na OH

Kvůli pandemii koronaviru se neuskuteční africký atletický šampionát, který měl posloužit jako významná příležitost kvalifikovat se na olympijské hry. Jako náhradní dějiště ho mělo od 23. do 27. června uspořádat nigerijské velkoměsto Lagos, ale tamní úřady akci nepovolily. Další organizátor se nenašel a africká atletická konfederace CAA nyní mistrovství zrušila. Kvalifikační období pro účast na OH vyprší atletům 28. června.

Původně se měl šampionát uskutečnit v Alžírsku, které se ale také pořadatelství vzdalo. Přestože se podařilo najít náhradního hostitele, z mistrovských bojů nakonec sejde. "Nigerijský svaz oznámil, že tamní vědecká komise nedala svolení ke konání tak velké akce," oznámila CAA na svém webu. "Zdravotní situace v zemi se nelepší, riziko spojené s africkým šampionátem je příliš velké, což přimělo nigerijské úřady přehodnotit rozhodnutí."

Africkým sportovcům zejména z méně vyspělých atletických zemí komplikuje nedostatek významných regionálních závodů snahu o plnění účastnických limitů pro start na odložených hrách v Tokiu. A cestovní restrikce v souvislosti s koronavirem znamenají překážku v účasti na mítincích v Evropě. "Pro Afričany není snadné dostat se na závody do Evropy. Potřebujete peníze, spoustu dalších věcí. To jsou komplikace," řekl BBC čtvrtkařský šampion z Her Commonwealthu Isaac Makwala, botswanský reprezentant trénující v Nizozemsku.