Nepříjemnost pro české atletické eso. Sval mi uštípl kus žebra, líčí

V rumunské Kluži by o víkendu měla být jednou z opor českého týmu v boji o návrat do superligy mistrovství Evropy družstev. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se ale v posledních týdnech dostávala z nepříjemného zranění.

Nezávodila jste takřka čtyři týdny, proč taková pauza?

Byla jsem na závodech v Linci a druhý den ráno mě bolelo žebro. Po rentgenu a sono jsme zjistili, že se mi trochu uštíplo žebro, tak jsem rušila závody a budu doufat, že se to zlepší.

Jak se vám zranění přihodilo?

Házela jsme špatně a hodně uhnula doleva. A jak je to velká rána, sval mi trochu té špičky žebra uštípl.

Jak je to teď bolestivé?

Na tréninku už jsem házela s menší intenzitou, ale žebro bude bolet asi ještě hodně dlouho, nepřejde to hned. Chodím na různé injekce, pomáhá i klid a hlavně lepší házení.

Nechtěla jste si s ohledem na olympiádu závodní pauzu ještě prodloužit?

Není to třeba. Poslední dva trénink vypadaly v pohodě a potřebuju nějaké závody před olympiádou.

Start sezony jste přitom měla povedený, na Zlaté tretře jste hodila za 65 metrů…

Když jsem se o zranění dozvěděla, byla jsem hodně smutná, moc jsem nechápala, jak mě směrem k olympiádě omezí. Ale obavy jsem měla zbytečné, snad to bude dobré.

Nikola Ogrodníková během atletického mítinku Kladno hází 2020.

Vlastimil Vacek, Právo

Co od sebe tedy čekáte v Kluži? Hlavní bude přísun bodů pro tým?

Nechci si to žebro ještě víc pokazit, ale chtěla bych hodit za 60 metrů a získat body pro tým. Jen ten formát závodu se mi moc nelíbí. Máme tři pokusy a finálový čtvrtý skoro hodinu po začátku soutěže, což je dost hloupé i s ohledem na to žebro, když se dvě hodiny před závodem budeme rozcvičovat a pak přijde delší pauza. Ale jinak se na akci těším, když tam jedeme celý tým, je to vždycky větší zábava.